Domani, lavoratori settore affissioni e tributi in presidio davanti al Comune

13 Luglio 2021

Livorno 13 luglio 2021

Mercoledì 14 luglio alle 14.30 i lavoratori e le lavoratrici del settore affissioni e tributi del Comune di Livorno che lavorano in appalto per la società ICA srl saranno in presidio sotto la sede del Municipio in contemporanea con lo svolgimento del consiglio comunale.

Durante questa seduta, infatti, il consiglio comunale deciderà sul cambio dello statuto della società partecipata pubblica Esteem srl che prenderà in carico questi servizi.

Questa società però non bandirà le selezioni pubbliche per tutti i 21 gli attuali profili professionali che lavorano in appalto cosicché in questo passaggio qualche lavoratore o lavoratrice perderà sicuramente il posto di lavoro.

Per questo motivo il sindacato USB, che rappresenta una larga parte di questi lavoratori e lavoratici ha proclamato uno sciopero di 2 ore in contemporanea con lo svolgimento del Consiglio Comunale e saremo presenti in piazza del Municipio a loro fianco nella richiesta di chiarezza e lavoro.

USB LIVORNO

