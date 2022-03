Home

Domani lavori in Montebello, Borgo Sant’Jacopo in Acquaviva e Borgo Sant’Jacopo

20 Marzo 2022

Domani lavori in Montebello, Borgo Sant’Jacopo in Acquaviva e Borgo Sant’Jacopo

Ordinanza di traffico in vigore da lunedì 21 marzo

Lavori di messa in sicurezza delle intersezioni stradali via

Montebello/Borgo Sant’Jacopo e via Montebello/via Sant’Jacopo in Acquaviva

Livorno, 20 marzo 2022

Scattano la prossima settimana i lavori relativi alla messa in sicurezza delle intersezioni stradali di:

via Montebello/Borgo Sant’Jacopo e via Montebello/via Sant’Jacopo in Acquaviva.

Intervento teso anche a realizzare da un lato la prima zona 30 livornese in via Montebello e creare più stalli auto nella zona.

Per consentire l’intervento, è stata emanata un’ordinanza di traffico e sosta, in vigore da lunedì 21 marzo, che prevede:

1) l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico e del divieto di sosta con rimozione forzata in via Montebello per m.l. 90 a cavallo dell’intersezione con borgo Sant’Jacopo/via delle Case Rosse;

2) lo spostamento della fermata bus posta in fronte al civico 83 di via Montebello, nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale fronte civico 81 e il civico 102 (ingresso Casa di Cura “Villa Tirrena”);

3) l’istituzione del divieto di transito in via della Case Rosse all’altezza

dell’intersezione con via Montebello;

4) l’istituzione del divieto di transito nel rimanente tratto di via delle Case Rosse compreso tra la chiusura di cui al paragrafo 3) e via Goito

Eccetto veicoli in servizio di soccorso e/o emergenza, veicoli dei residenti e/o domiciliati, veicoli diretti presso le rimesse interne ivi presenti, veicoli al servizio delle persone disabili muniti della specifica Autorizzazione di cui all’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, veicoli di persone con comprovate ed urgenti necessità a percorrere i tratti suddetti.

I veicoli sopraindicati potranno transitare in doppio senso di marcia disciplinato con senso unico alternato a vista (integrato da installazione di specchio parabolico nel tratto curvilineo posto in prossimità di via Goito), con diritto di precedenza per i veicoli con direzione di marcia via Montebello – via Goito;

5) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via delle Case Rosse;

6) l’istituzione del Fermarsi e Dare Precedenza (con riferimento ai veicoli di cui al paragrafo 4) invia delle Case Rosse all’altezza dell’intersezione con via Goito;

7) l’istituzione del divieto di transito pedonale nel tratto di marciapiede lato civici pari di via delle Case Rosse posto in prossimità dell’intersezione con via Montebello;

8) l’istituzione del divieto di transito in borgo Sant’Jacopo all’altezza dell’intersezione con via Montebello;

9) l’istituzione del divieto di transito nel rimanente tratto di borgo Sant’Jacopo

compreso tra la chiusura di cui al paragrafo 8) e corso Mazzini, eccetto veicoli in servizio di soccorso e/o emergenza, veicoli dei residenti e/o domiciliati, veicoli diretti presso le rimesse interne ivi presenti, veicoli al servizio delle persone disabili muniti della specifica Autorizzazione di cui all’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, veicoli di persone con comprovate ed urgenti necessità a percorrere i tratti suddetti;

10) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in borgo Sant’Jacopo, ove necessario al fine di mantenere corsie residuali per il flusso veicolare di larghezza tale da rispettare la vigente normativa per il doppio senso di marcia;

11) l’istituzione del senso unico alternato a vista (con precedenza per i veicoli con direzione di marcia via Montebello-corso Mazzini), qualora non sia possibile mantenere la larghezza residuale di cui al paragrafo 8);

12) l’istituzione del Fermarsi e Dare Precedenza in borgo Sant’Jacopo all’altezza dell’intersezione con corso Mazzini;

13) l’istituzione del divieto di fermata in borgo Sant’Jacopo per m.l. 20 in prossimità delle intersezioni con corso Mazzini;

14) l’istituzione della direzione obbligatoria “Diritto” in corso Mazzini all’altezza del civico 353, con conseguente abrogazione della corsia di canalizzazione per l’immissione in borgo Sant’Jacopo;

Per quanto riguarda l’intervento in corrispondenza dell’intersezione via Montebello/via Sant’Jacopo in Acquaviva (da effettuarsi a conclusione avvenuta dell’intervento in via Montebello/borgo Sant’Jacopo/via della Case Rosse):

15) l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico e del divieto di sosta con rimozione forzata in via Montebello per m.l. 90 a cavallo dell’intersezione con via Sant’Jacopo in Acquaviva;

16) l’istituzione del divieto di transito in via Sant’Jacopo in Acquaviva all’altezza dell’intersezione con via Montebello;

17) l’istituzione del divieto di transito nel rimanente tratto di via Sant’Jacopo in Acquaviva compreso tra la chiusura di cui al paragrafo 16) e via del Forte dei Cavalleggeri, eccetto veicoli in servizio di soccorso e/o emergenza, veicoli dei residenti e/o domiciliati, veicoli diretti presso le rimesse interne ivi presenti, veicoli al servizio delle persone disabili muniti della specifica Autorizzazione di cui all’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, veicoli di persone con comprovate ed urgenti necessità a percorrere i tratti suddetti;

18) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Sant’Jacopo in Acquaviva nel tratto compreso tra il civico 7 e via Montebello;

Per quanto riguarda tutti i tratti sopraindicati in cui è istituito il senso unico alternato o il restringimento di carreggiata:

19) l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h.

Per quanto riguarda i tratti posti in corrispondenza delle intersezioni sopraindicate:

20) l’istituzione del divieto di transito pedonale nel marciapiede.

I tratti sopraindicati sono specificamente individuati (con tratteggio di colore colore granata) nell’elaborato grafico allegato che costituisce parte integrante dell’Atto.

