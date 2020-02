Home

Cronaca

Domani l’iniziativa PD: Speakup “Livorno, la costa, la Toscana 2030”

Cronaca

16 febbraio 2020

Domani l’iniziativa PD: Speakup “Livorno, la costa, la Toscana 2030”

Livorno 16 febbraio 2020 – “Livorno, la costa, la Toscana 2030” è il tema dell’iniziativa promossa dal Partito Democratico di Livorno e dal Gruppo consiliare PD Comune di Livorno che si terrà Lunedì 17 Febbraio alle ore 17 all’Auditorium “Pamela Ognissanti” (ex Circoscrizione 1) in Via Gobetti 11 a Livorno, primo step di verifica e sintesi del programma SpeakUp Livorno 2030.

All’incontro parteciperanno il Segretario dell’Unione Comunale PD di Livorno, Federico Mirabelli; l’On. Andrea Romano, Deputato della Circoscrizione e membro della Commissione Parlamentare su Infrastrutture e Trasporti della Camera; l’Assessora Cristina Grieco della Giunta regionale toscana; Francesco Gazzetti, Consigliere regionale della Toscana; Luca Salvetti, Sindaco di Livorno; Adelio Antolini, Sindaco di Collesalvetti e Simona Bonafè, Segretaria regionale del Partito Democratico.