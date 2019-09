Home

Eventi

Appuntamenti

Domani Livorno nella storia degli scacchi e intitolazione della Scuola Scacchi a Carlo Falciani

Appuntamenti

28 settembre 2019

Domani Livorno nella storia degli scacchi e intitolazione della Scuola Scacchi a Carlo Falciani

Livorno 28 settembre 2019 – Quando nel 1915 nacque il Livorno calcio, Livorno scacchi aveva già almeno 50 anni di storia al suo attivo.

Livorno, capitale degli scacchi nel 1800, grazie a Luca Mimbelli e tanti altri appassionati del “nobil giuoco”.

Livorno decisiva nel ritorno alle regole internazionali che l’Italia aveva abbandonato in modo folle.

Domani, 29 settembre 2019 alle ore 17.00 presso il Museo di Storia Naturale (Villa Handerson, via roma 234 Livorno) si svolgerà l’interessante conferenza del prof. Alessandro Rizzacasa organizzata dall’Associazione Livorno come era, per scoprire la storia di uno dei giochi più antichi e praticati nel mondo, e, purtroppo, misconosciuta in Italia.

La conferenza sarà preceduta dalla cerimonia di intitolazione della scuola di scacchi giovanile a Carlo Falciani alle 16,30 e da una amichevole fra le giovanili di Livorno e La Spezia, capitanata dalla 9 volte campionessa d’Italia Rita Gramignani.