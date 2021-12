Home

Domani lo “Sgomberatutto” di Aamps sarà in Acquaviva

10 Dicembre 2021

“CENTRO AMBIENTALE MOBILE – SGOMBERATUTTO”: SAB. 11/12 APPUNTAMENTO AD ACQUAVIVA

Prosegue il tour cittadino con AAMPS e il Comune di Livorno per disfarsi gratuitamente degli ingombranti e di tante altre tipologie di rifiuti

Livorno 10 dicembre 2021

Terza tappa di 28 complessive del tour organizzato da AAMPS e dall’uff. Ambiente del Comune di Livorno per favorire ulteriormente i cittadini nel corretto conferimento di molte tipologie di rifiuti. Il nuovo appuntamento è in programma sabato 11 dicembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, in Piazza Sant’Jacopo in Acquaviva.

Gli operatori allestiranno la piattaforma ecologica rendendosi disponibili per la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti: ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, TV e monitor, elettronica di consumo (es. smartphone, tablet, PC, aspirapolveri, asciugacapelli, ventilatori), lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti, lampade al LED, oli vegetali e minerali (bottiglie chiuse), toner, cartucce per stampanti, bombolette spray, pile, etc.

AAMPS ricorda che per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE sono sempre disponibili anche i centri di raccolta in via degli Arrotini 49 (orario di apertura: 8.00 – 12.00; 13.00 – 19.00, dal lunedì al sabato) e in via Cattaneo 81 (orario di apertura: 8.00 -12.00; 13.00 – 17.00, dal lunedì al sabato). Attraverso i consueti canali di comunicazione è anche possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio (call center 800.031.266 da rete fissa oppure 0586.416.350 da rete mobile, info@aamps.livorno.it, APP “AAMPS Livorno”).

Il prossimo appuntamento sarà nell’ Area ARDENZA – LA ROSA , sabato 18 dicembre 2021 Via Allende (ore 9.00 alle 13.00)

