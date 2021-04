Home

Domani martedì 6 aprile codice giallo per vento, i consigli della Protezione Civile

5 Aprile 2021

Domani martedì 6 aprile codice giallo per vento, i consigli della Protezione Civile

Livorno,5 aprile 2021- Domani, martedì 6 aprile, codice giallo per vanto dalle ore 10 alle ore 20.

Lo ha annunciato la Protezione Civile Regionale.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forte vento

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani.

Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.)

Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

