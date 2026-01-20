Domani mattina, chiuso tratto di via San Marco
Livorno, 20 gennaio 2026 Domani mattina, chiuso tratto di via San Marco
Domani, mercoledì 21 gennaio, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 sarà istituito il divieto di transito veicolare in via San Marco, nel tratto compreso tra via dei Floridi e via del Casino.
Il provvedimento è stato disposto dal Comune di Livorno in occasione della commemorazione del 105° anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano, promossa dalla federazione livornese del PCI, per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di sicurezza.
Si invitano cittadine e cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.