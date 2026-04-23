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Cronaca

Domani mattina inaugura lo SVI 2026 con il lancio degli incursori della marina

Cronaca

23 Aprile 2026

Domani mattina inaugura lo SVI 2026 con il lancio degli incursori della marina

Livorno, 23 aprile 2026 Domani mattina inaugura lo SVI 2026 con il lancio degli incursori della marina

Dopo le emozioni della prima giornata, con la parata delle Marine Estere che hanno sfilato dall’Accademia Navale fino al Comune di Livorno, e il saluto alle 33 delegazioni straniere dell’Ammiraglio comandante Alberto Tarabotto e del sindaco Luca Salvetti, domani la Settimana Velica Internazionale entra nel vivo.

L’appuntamento principale è alle 10 con la Cerimonia di inaugurazione, che si terrà al Villaggio della Vela di Porta a Mare.

Prima dei discorsi di benvenuto, il pubblico potrà assistere a una dimostrazione di incursori del COMSUBIN della Marina, che si lanceranno con il paracadute sullo specchio d’acqua di fronte al Villaggio, da dove nuoteranno fino a terra, simulando un’operazione anfibia.

Dopo il taglio del nastro, via alle attività del Villaggio:

Mostra fotografica “On Board” del fotografo Carlo Mari;

Mostra sui sommergibili a cura dell’Associazione Betasom;

Laboratori e iniziative dedicate all’inclusione e alla cultura del mare;

Stand tematici e attività sportive.

Gli altri eventi della giornata si terranno all’interno dell’Accademia:

Dopo, spazio all’agonismo, con le prime manche della Naval Academies Regatta su imbarcazioni “Tridente 16”, che si svolgeranno nello specchio d’acqua compreso fra l’istituto e la Terrazza Mascagni.

Nel pomeriggio, la sala eventi dell’Accademia ospiterà due importanti conferenze a tema marino.

Alle 14:30 si parlerà del rapporto fra Salute degli oceani e salute umana , con il direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità, Andrea Piccioli, e il direttore del centro nazionale per la sicurezza delle acque, Luca Lucentini.

Alle 18 la giornata si concluderà parlando di Vele d’epoca con il presidente nazionale dell’associazione, Luigi Rolandi.