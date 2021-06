Domani modifihce alla viabilità in via degli Acquedotti

Home

Livorno, 9 giugno 2021

Proseguono i lavori di Terna Spa lungo l’elettrodotto Livorno-Bolgheri. Domani, giovedì 10 giugno, dalle ore 7 alle ore 18, sarà in vigore il divieto di transito nel tratto di via degli Acquedotti compreso tra il

cavalcaferrovia e l’intersezione con via Palamidessi (come indicato nell’allegato elaborato fotografico).

La viabilità sarà regolata tramite movieri.

Cartelli di preavviso, con indicazione dei percorsi alternativi, saranno posti nelle strade adiacenti (via Masi, via Palamidessi, via Giacomelli, via dei Condotti Vecchi e via Misul).

