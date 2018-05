Domani Museo della Città aperto gratis in notturna

Apertura straordinaria serale per il Museo della Città ai Bottini dell’Olio nel quartiere de La Venezia .

Il museo, recentemente inaugurato, aderirà sabato 19 maggio alla Notte dei Musei 2018, rimanendo aperto dalle ore 21 alle 23 con ingresso gratuito.

Una bella occasione per visitare l’ampio percorso espositivo che riunisce un vero florilegio del patrimonio delle collezioni cittadine. In una luce insolita e affascinante, fuori dall’orario consueto, si potrà ripercorrere la storia di Livorno, attraverso opere d’arte, fotografie, cimeli e reperti archeologici, per di più accompagnati dalle note musicali. I musicisti: Gabriele De Pasquale, Arianna Argentieri, Hannah Ruth Devine daranno vita a performance musicali nelle sale dei Bottini dell’Olio ed anche all’interno della Chiesa sconsacrata di piazza del Luogo Pio che custodisce un’importante selezione di opere d’arte contemporanea.

Il Museo Civico “Giovanni Fattori” di Villa Mimbelli, invece, anche per la giornata di sabato 19 maggio osserverà il consueto orario di apertura:10/13 e 16/19.

La Notte dei Musei, giunta quest’anno alla 14° edizione, è patrocinata dal Consiglio d’Europa, Unesco e ICOM e promossa dalla Regione Toscana nella cornice di Amico Museo 2018.