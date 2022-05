Home

11 Maggio 2022

Domani nonna Fiorina Bonetti Turi compie 100 anni

Livorno 11 maggio 2022

È nonna Fiorina Bonetti Turi la nuova centenaria livornese. È nata il 12 maggio 1922 a Villalta, in provincia di Udine, poi il padre comprò un’azienda agricola con tanti animali a Spilimbergo, sempre in Friuli, dove Fiorina imparò da sola prima a camminare e poi ad andare in bici, perché la mamma era sempre impegnata nel podere. Era una ragazzina molto sveglia e con l’aiuto dei fratelli imparò anche a disegnare e a suonare la fisarmonica.

Poi nel 1940 il fidanzamento con Amilcare, livornese in servizio militare a Spilimbergo conosciuto a una festa, quindi il matrimonio e la partenza di lui per il fronte dopo un solo mese di congedo. Nel frattempo nasceva il loro primo figlio, mentre dal comando militare Amilcare veniva considerato disperso e solo nel 1945 poté riabbracciare la sua Fiorina. Quindi la nascita del secondo figlio e il trasferimento a Livorno, mentre le sue sorelle emigravano a Parigi, dove si sono stabilite.

Per 15 anni Fiorina gestito una mesticheria in zona Fiorentina, poi ha fatto la casalinga, viaggiando molto e frequentando gallerie d’arte e circoli culturali anche all’estero. Ma solo in questi ultimi anni si è cimentata con la pittura, realizzando oltre 300 quadri, esposti anche in mostre personali e al Premio Rotonda. L’anno scorso, a 99 anni, si è classificata nelle prime posizioni a un importante contest nazionale. La nipote le ha aperto la pagina facebook “I dipinti di nonna Fiorina”.

Spegnerà le 100 candeline circondata dall’affetto dei figli, dei 4 nipoti e dei due bisnipoti Nicola e Sara.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi da parte della città.

