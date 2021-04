Home

Cronaca

Domani, Nonna Suema festeggia 100 anni

30 Aprile 2021

Livorno, 30 aprile 2021

È nonna Suema Arzelà la nuova centenaria livornese. Festeggerà questo importante compleanno domani, sabato 1° maggio.

Nonna Suema è nata a Livorno il 1° maggio del 1921. Nell’immediato dopoguerra ha abitato per qualche anno a Milano, poi negli anni ‘50 è ritornata a Livorno, dove ha fatto l’ambulante fino all’età della pensione. Dai livornesi è sempre stata conosciuta con il suo nome di battesimo, Suema.

Ha avuto un figlio, Mario, che abita a Milano ma che adesso che è in pensione viene a trovarla tutti i mesi. Poi ci sono tre nipoti e tre bisnipoti.

Suema ha sempre avuto un carattere tosto e indipendente. Non ha mai accettato condizionamenti e ha sempre voluto essere autonoma nelle sue scelte di vita.

È completamente autosufficiente e in casa sua per il momento non vuol sentire parlare di badanti, le basta un aiuto nelle faccende di casa più gravose. Esce da sola, va a fare la spesa e prepara da mangiare.

Festeggerà i suoi 100 anni sostenuta dall’affetto dei suoi cari e delle persone che le vogliono bene.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti le invia gli auguri più sinceri a nome di tutta la città.

