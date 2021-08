Domani parte Effetto Venezia, oltre 80 eventi. Il programma del primo giorno

Home

3 Agosto 2021

Da mercoledì 4 a domenica 8 agosto

Iniziato il conto alla rovescia per Effetto Venezia

80 gli eventi in programma

Livorno, 3 agosto 2021

E’ iniziato il conto alla rovescia per Effetto Venezia “A braccia aperte” https://www.livorno- effettovenezia.it/ la kermesse estiva più attesa dai livornesi e non solo, giunta quest’anno alla 36esima edizione.

Per cinque serate, da mercoledì 4 a domenica 8 agosto, a partire dalle 19 fino alle una, ogni angolo del quartiere, piazza, scalandrone, chiesa, museo, sarà animato da eventi di ogni tipo.

I luoghi di spettacolo sono:

piazza dei Domenicani, piazza dei Legnami, piazzetta del Pescatore, Palazzo Huigens, chiesa di Santa Caterina, chiesa di San Ferdinando, via dei Bottini dell’Olio, Museo della Città, Biblioteca dei Bottini dell’Olio, piazza della Repubblica, piazza Garibaldi, piazza del Luogo Pio, piazza degli Scali delle Barchette, Teatro San Marco, Teatro Vertigo, Palazzo Bagitto via Ganucci, Silos Granai, Terminal Crociere, Fortezza Vecchia, Palazzo del Monte dei Pegni, le vie d’acqua – Fossi Medicei, scali delle Cantine.

Come ogni anno numerose sono le mostre in programma, ricordiamo:

MUSEO DELLA CITTA’

10:00 – 24:00

2 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Mario Puccini

VAN GOGH INVOLONTARIO

Costi biglietti: intero 8 €, ridotto 5 €

cumulativo con Museo Fattori 12 €

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

8:30 – 13:30 / 20:00 – 24:00

30 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Isabella Staino

ANIMANTI

Giro dei Fossi in Battello

Come ogni anno si svolge il suggestivo tour in battello lungo i Fossi Medicei alla scoperta della città dall’acqua

Luogo di partenza e biglietteria:Scalandrone Scali Finocchietti.

Partenze a partire dalle ore 19.00

ogni 20 minuti circa fino a chiusura della manifestazione.

Tariffe:

– adulti€ 12,00

– da 5 anni a 12 anni,€ 5,00

– inferiore a 5 anni gratuito

Info:348 7382094 – 333 1573372 – 340 5617490

ORDINANZE

Per l’allestimento e lo svolgimento delle iniziative di “Effetto Venezia” il Comune ha emanato ordinanze di traffico, sosta e viabilità. Le ordinanze sono tutte in allegato, compresa la generale N. 6007.

Ordinanza n.5950 per abrogazione Zona a Traffico Limitato “A” durante la manifestazione:

Dalle ore 20 di domani, martedì 3 agosto, e fino alle ore 5 di lunedì 9 agosto abrogazione della Zona a Traffico Limitato “A” (quartiere Venezia) con relativo adeguamento dei sistemi elettronici di controllo (varchi con telecamere).

Ordinanza n.5952 per disciplinare la sosta dei residenti della zona “A” e zone limitrofe durante lo svolgimento della manifestazione.

Da domani, martedì 3 agosto, a lunedì 9 agosto:

• il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Zone a Sosta Controllata identificate dalle lettere B, C, D, E ed S sono consentiti indistintamente alle autovetture dei residenti/dimoranti e degli abilitati titolari di contrassegno autorizzativo A;

• la sosta e il transito nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Zone a Sosta Controllata identificate dalle lettere C, D, E ed S sono consentiti indistintamente alle autovetture dei residenti/dimoranti e degli abilitati titolari di contrassegno autorizzativo B;

• l’orario delle Zone a Traffico Limitato e delle Zone a Sosta Controllata B, C, D ed E, della Zona a Sosta Controllata A e della zona a sosta controllata S – quest’ultima limitatamente a via Lamarmora, scali delle Macine, via del Cedro, via dell’Industria, via Eugenia, via Torretta, via dell’Unghero, via Santa Vigilia, scali San Lorenzo e via Bassa – è esteso con la modalità 0.00-24.00, anche per i giorni festivi;

• il transito e la sosta nelle Zone a traffico limitato e nelle zone a sosta controllata B, C, D, E sono consentiti indistintamente alle autovetture dei residenti/dimoranti e degli abilitati titolari di contrassegno autorizzativo B, C, D, E (ovvero senza distinzione di zona di appartenenza);

• la sosta nelle strade della Zona a sosta controllata A (eccetto scali della Dogana d’Acqua, via Castelli, via del Gazometro, scali del Pontino e via delle Travi) e Zona a Traffico Limitato A, e inoltre in via Carraia, in via Strozzi nel tratto compreso tra via della Venezia e via Carraia, e in via del Porticciolo, è riservata esclusivamente ai veicoli dei residenti/dimoranti e degli abilitati secondo la vigente disciplina, muniti di contrassegno zona A.

SERVIZIO NAVETTA E AUTOBUS DI LINEA GRATUITI

Durante tutta la manifestazione sarà attivato il servizio di navetta gratuito per il collegamento del parcheggio di “scambio” nell’area di sosta del Palamodigliani con le aree della manifestazione e precisamente in via della Cinta Esterna, allo scopo di disincentivare l’uso dell’auto e facilitare lo spostamento dei visitatori provenienti da fuori città.

Inoltre gli autobus del servizio notturno delle linee A e B di Ctt Nord saranno gratuiti dalle 20,30 fino alla mezzanotte e venerdì e sabato fino alle una.

L’appello dell’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello ai cittadini è di lasciare a casa la macchina ed usare i mezzi pubblici o la navetta, sia per tutelare i residenti del quartiere della Venezia, sia per limitare traffico ed inquinamento.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Durante la manifestazione è consentita alle associazioni di promozione sociale come disciplinate dalla L. 383/2000, ai circoli ed alle sezioni nautiche e comitati organizzatori gare remiere, la possibilità di esercitare attività di somministrazione anche ai non soci, fermo restando che tali soggetti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

“EFFETTO VENEZIA”: POTENZIATA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E LA PULIZIA DELLE STRADE

Da mercoledì 4 a domenica 8 agosto AAMPS moltiplicherà i servizi a disposizione degli abitanti del quartiere Venezia e dei fruitori della manifestazione.

32 punti di raccolta dei rifiuti, 7 eco-stazioni, 1 centro ambientale mobile, 1 info point, 1 eco-compattatore, 2 spazzatrici, 1 “T-riciclo” e decine tra autisti, raccoglitori, netturbini, presidianti e operatori della comunicazione continuativamente a disposizione dei livornesi e dei turisti.

Sono i mezzi e il personale che AAMPS metterà in campo in occasione della manifestazione “Effetto Venezia” in programma dal 4 all’8 agosto nel quartiere omonimo. L’obiettivo, in accordo con l’Amministrazione Comunale, è di garantire l’erogazione dei servizi in essere affiancandoli ad altri servizi tarati sulla portata straordinaria dell’evento in termini di afflusso e frequentazione dei locali.

AAMPS conferma che durante “Effetto Venezia” la raccolta differenziata dei materiali avverrà regolarmente secondo i giorni indicati nei tradizionali calendari di raccolta ma con l’orario anticipato alla mattina. In più verranno collocati numerosi punti di raccolta stradali, con contenitori di varie volumetrie, che potranno essere utilizzati esclusivamente dai commercianti e dai frequentatori della manifestazione.

Segue il dettaglio dei servizi che verranno erogati durante “Effetto Venezia”:

RACCOLTA PORTA A PORTA – Gli abitanti e i commercianti dell’area “PENTAGONO” dovranno attenersi alle seguenti indicazioni valide per i giorni 5 e 6 agosto:

5 AGOSTO

Utenze domestiche e Utenze non domestiche

l’esposizione della frazione INDIFFERENZIATO dovrà avvenire tra le ore 6.00 e le ore 8.00 (anziché in orario serale)

6 AGOSTO

Utenze domestiche utenze e Utenze non domestiche

l’esposizione della frazione CARTA-CARTONE dovrà avvenire tra le ore 6.00 e le ore 8.00 (anziché in orario serale)

Utenze non domestiche

l’esposizione della frazione MULTIMATERIALE dovrà avvenire tra le ore 6.00 e le ore 8.00 (anziché in orario serale)

RACCOLTA STRADALE – Durante gli orari serali della manifestazione i frequentatori e i commercianti potranno avvalersi di:

N. 6 punti di raccolta per organico, multimateriale, carta-cartone, i…

SICUREZZA E VARCHI

100 persone si occuperanno di controllare l’area di Effetto Venezia:

26 sono gli addetti dell’area spettacolazione; 24 gli steward nell’area perimetrale del quartiere della Venezia; 50 i volontari delle associazioni che fanno capo agli organizzatori.

Il dispositivo sanitario si avvale della presenza di 2 medici, 5 ambulanze e 20 soccorritori di cui 5 infermieri professionali volontari (associazione Fides).

L’area perimetrale del quartiere della Venezia prevede 12 varchi di accesso che saranno presidiati. Gli steward hanno l’incarico di interdire l’accesso ai veicoli e l’introduzione di contenitori di vetro, lattine e oggetti contundenti, che non potranno circolare all’interno di tutta l’area della festa.

Nelle 6 zone di spettacolazione, delle quali 5 con palchi, all’interno dell’area della Venezia, (piazza del Luogo Pio, scali delle Barchetti, piazzetta dei Pescatori, piazza dei Domenicani, piazza dei Legnami e Palazzo Huigens) ed in quelle esterne di piazza della Repubblica e piazza Garibaldi, gli addetti al servizio controllo, al momento dell’accesso, chiederanno al pubblico la prenotazione e il dispositivo di sicurezza correttamente indossato. Inoltre dal 6 agosto dovrà essere esibito il Green Pass in forma cartacea o elettronica che sarà controllato con un lettore di Qr Code.

TUTTI GLI EVENTI DI MERCOLEDI’ 4 AGOSTO

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

22:30

A BRACCIA APERTE

Serata di premiazione per le associazioni di volontariato della Protezione Civile

A seguire

FAYA + ẸWA in concerto

PIAZZA GARIBALDI

19:00

Plaza Popolar – Mezclar22

LOCUSTA BEAT IMPROJECT

Progetto di improvvisazione musicale

21:00

Teatro e carcere

IL DON CHISCIOTTE INNAMORATO

A cura di Arci Livorno

In collaborazione con la Casa Circondariale di Livorno,

Regione Toscana e Atelier delle arti

PIAZZA DEL LUOGO PIO

21:00

Welcome on sofa

Con Alessia Cespuglio, Stefano Santomauro e i Gary Baldi Bros

Ospite

RED CANZIAN, musicista

22:30

RED CANZIAN

In musica e parole

PIAZZA DEGLI SCALI DELLE BARCHETTE

21:00

Massimiliano Ibba / Marco Filippi

PENTIMENTUM

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

20:30 e 21:30

Compagnia degli onesti

LE STANZE DEI LIBRI

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto 10 € intero, 8 € ridotto

PIAZZA DEI DOMENICANI

21:30

Palco collettivo T.E.M.P.O.

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Livorno

RUBRICA STAGE ON STAGE – BIGWAVE STUDIO / ISTITUTO MUSICALE DEL CORONA

PIAZZA DEI LEGNAMI

21:00

Teatro Agricolo

LA FIABA DEL PICCOLO DEDO

PIAZZETTA DEL PESCATORE

21:30

CelloPlay Quartet

BAROCKO

PALAZZO HUIGENS

19:00

Letture a Palazzo

TANTE CARE COSE. GLI OGGETTI CHE CI HANNO CAMBIATO LA VITA

di Chiara Alessi

Presenta Simone Lenzi, Assessore alla Cultura

21:00 e 22:30

Itinera / Compagnia degli onesti

NOTTE MAGICA

Performance teatrale itinerante

Costo biglietto € 5

FORTEZZA NUOVA

21:00

La Nave Europa presenta

M/T MOBY PRINCE 3.0

CHIESA DI SAN FERDINANDO

20:00

Coro R. Del Corona

DA PACEM DOMINE

CHIESA DI SANTA CATERINA

19:00 e 24:00

Dimitri Grechi Espinoza

OREB

Concerto per sax

VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO

19:00

Mostra disegni di Francesco Tonarini

OVER THE SILENCE DEPTHS

Le donne dell’Antologia di Spoon River

MUSEO DELLA CITTA’

10:00 – 24:00

2 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Mario Puccini

VAN GOGH INVOLONTARIO

Costi biglietti: intero 8 €, ridotto 5 €

cumulativo con Museo Fattori 12 €

BIBLIOTECA DEI BOTTINI DELL’OLIO

8:30 – 13:30 / 20:00 – 24:00

30 luglio – 19 settembre

Mostra dipinti di Isabella Staino

ANIMANTI

TEATRO SAN MARCO

19:00

LA TUA MASCHERINA

Mostra fotografica con le immagini di Laura Lezza

e il sostegno di assessorato all’Ambiente e AAMPS

PALAZZO BAGITTO – VIA SCALI DELLE PIETRE

In collaborazione con Cise, Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici “Michele Luzzati” Pisa,

Associazione “Bene’ Berith Isidoro Kahn” Livorno 3498

18:30

Talks per Effetto Venezia

LIVORNO PISA NO GHETTO

Intervengono Fabrizio Franceschini, Simone Lenzi, Gadi Polacco, Ariela Cassuto e Alessandra Veronese

Prenotazione obbligatoria

19:30

Salotto culinario

STOCCAFISSO IL RE…MEGLIO IL BACCALÀ ALLA LIVORNESE

Presentano “Il Bocca” Live e Ariela Cassuto

Prenotazione obbligatoria

PALAZZO BAGITTO – VIA SCALI DELLE PIETRE | SCALI DELLE CANTINE 26 (UOVO ALLA POP)

18:30

Uovo alla Pop

TUFFI: LA MOSTRA ITINERANTE

TEATRO VERTIGO

22:00

Compagnia Vertigo

QUASI UGUALE SHOW

VIA FORTE SAN PIETRO 10 – C/O ZAKI

19:00

Prima personale di Mia Pampaloni

UNDICI

CANALE VIALE CAPRERA

Uovo alla Pop

TUFFI: L’INSTALLAZIONE

Installazione di arte pubblica dell’artista Vantees

Con il sostegno dell’assessorato alla Cultura

SCALI DELLE CANTINE 36

18:45

Uovo alla Pop

TUFFI: I TOUR

Partenza da Uovo alla Pop – Costo 10 €

SILOS GRANARI – TERMINAL CROCIERE

Pilar Ternera/NTC

04 agosto – 22 agosto

Ore 19:00 e 21:30 (esclusi i lunedì e il 15 agosto)

ALICE

Con il Sostegno di Regione Toscana e Comune di Livorno

In collaborazione con Teatro Goldoni, Fondazione Lem, Effetto Venezia

Partner tecnico Porto Immobiliare S.r.l.

ARCHIVIO DI STATO – SCALI DEL REFUGIO 4

21:00 – 24:00

Ministero della Cultura – Archivio di Stato di Livorno

IMMAGINI DAL CARCERE. IL PALAZZO DEI DOMENICANI

Mostra fotografica

PIAZZA DEL LUOGO PIO

19:00

Topolino Club Livorno

ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA

VIA GANUCCI 3

19:00

Fondazione Trossi Uberti

In collaborazione con Thisintegra

TUTTI FUORI DI TROSSI

Mostra delle opere degli allievi

BOTTEGA DEL CAFFE’ – VIALE CAPRERA 35

19:00

Associazione Lavoratori Comunali

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA

FORTEZZA VECCHIA

21:00 – Palcobaleno

New Project Dance e Danza & Danza

MOSAICO DI EMOZIONI

QUATTRO MORI

19:00

Itinerario ebraico, tour guidato

A cura di Livorno Pisa No Ghetto

