5 Settembre 2021

Domani parte la riqualificazione stradale per via Bruno Buozzi

Da lunedì 6 settembre

Lavori di riqualificazione stradale in via Bruno Buozzi, le modifiche alla viabilità

Livorno, 5 settembre 2021

Partirà domani, lunedì 6 settembre un intervento di riqualificazione stradale in via Bruno Buozzi.

I lavori, curati dall’ufficio Manutenzioni stradali ordinarie del Comune di Livorno, consistono nel ripristino della carreggiata, che si presenta in cattive condizioni e con una zona transennata in corrispondenza con lo spartitraffico per la presenza di dossi causati dalle radici delle alberature presenti.

Sono previsti interventi di rimozione delle radici, fresature dei tratti di manto stradale danneggiato e successiva asfaltatura.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza; sono previste modifiche alla viabilità dal 6 al 10 settembre, anche se la parte principale dell’intervento dovrebbe svolgersi lunedì 6 settembre.

In via Buozzi sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a fasi alterne lato civici pari e lato civici dispari.

Altri divieti di sosta saranno in vigore in via Turati, dove saranno momentaneamente spostati gli spazi per la sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili presenti in via Buozzi.

I divieti di transito saranno in vigore in orario di cantiere (8-19), mentre durante le fasi di inattività sarà ripristinata la circolazione originaria.

Sarà garantito il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza e l’accesso alle abitazioni, ai passi carrabili e alle attività.

