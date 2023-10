Home

13 Ottobre 2023

Domani presentazione del Parco didattico “LA ROSA DEI VENTI”, in via Villari nel quartiere La Rosa

Appuntamento per bambini, Docenti, Associazioni e famiglie

Un’intera mattina di Laboratori e attività informative a cura dei soggetti attivi del Patto di Collaborazione

Livorno, 13 ottobre 2023 – Domani presentazione del Parco didattico LA ROSA DEI VENTI”, in via Villari nel quartiere La Rosa

Nell’ambito delle iniziative dell’Autunno Pedagogico 2023, domani sabato 14 ottobre, dalle ore 10.30, sarà presentato alla città il parco didattico “La Rosa dei Venti”, situato in via Villari nel quartiere La Rosa, oggetto di un patto di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, Unicoop Tirreno, A.S.A., A.A.M.P.S. e l’Istituto Comprensivo Bartolena.

Il parco diventerà un vero e proprio laboratorio didattico a cielo aperto, messo a disposizione, su prenotazione, delle associazioni e delle classi di ogni ordine e grado delle scuole della città di Livorno che intendano promuovere progettualità, iniziative ed eventi di educazione ambientale e alla cittadinanza.

Nell’occasione, si susseguiranno attività laboratoriali, ludiche e momenti di riflessione a cura dei soggetti attivi del patto.

In particolare, SapereCoop proporrà un Laboratorio “Ogni Ape conta… ancora di più!”: per sensibilizzare grandi e piccoli sul valore della biodiversità e della sua difesa; partendo dalla conoscenza dell’importanza degli impollinatori, delle minacce che affrontano e del loro contributo allo sviluppo sostenibile.”

ASA sarà presente all’iniziativa con un proprio stand per promuovere la campagna “ASAgreen”: per illustrare alla cittadinanza le azioni che permettono di coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica.

Infine, AAMPS/RetiAmbiente saranno a disposizione per illustrare le tematiche sul compostaggio domestico e sul processo di riciclo dei rifiuti organici. Ai cittadini presenti sarà consegnato una porzione gratuita di terriccio proveniente dal riciclo del rifiuto organico prodotto in città. Verranno inoltre consegnate le nuove guide sul corretto conferimento: “Moltiplicare gli sforzi, dividere i rifiuti, la differenza falla tu!”, “Dove lo Butto” e l’opuscolo informativo sulla gestione dei rifiuti in plastica “imBALLAggi, la verità è che non tutta la plastica va nel multimateriale”.

