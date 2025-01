Home

Cronaca

Domani presidio davanti alla Provincia, educatori scolastici contro i tagli

Cronaca

20 Gennaio 2025

Domani presidio davanti alla Provincia, educatori scolastici contro i tagli

Livorno 20 gennaio 2025 Domani presidio davanti alla Provincia, educatori scolastici contro i tagli

USB Livorno e C.I.B Unicobas si mobilitano e torno a sostenere i docenti di sostegno contro i tagli.

“Il 21 gennaio alle ore 15.30, educatori, docenti, famiglie, sindacati di base e associazioni saranno di nuovo in presidio davanti ala Provincia di Livorno per protestare ulteriormente contro i tagli del 50% all’assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado di Livorno e di altre città toscane.

“L’assistenza specialistica è un servizio dedicato all’assistenza scolastica degli alunni/e con disabilità in base a quanto previsto dai PEI (Piani Educativi Individualizzati) e orientato all’inclusione e all’autonomia di una categoria vulnerabile. Ribadiamo ancora una volta che i tagli a questo settore compromettono inevitabilmente il diritto allo studio e all’inclusione scolastica degli alunni e alunne con disabilità, fino a comportare una riduzione della frequenza scolastica e inficiare gli obiettivi perseguiti dal PEI.

L’insufficienza di fondi stanziati dal Governo centrale attraverso Regioni e Province e la discrezionalità dei dirigenti scolastici, specificità della situazione livornese frutto della gestione diretta degli appalti, ha portato ad un aggravarsi della situazione già a partire dai primi giorni di gennaio: dalle drastiche riduzione di orario già in essere si passerà ai licenziamenti.

Alle proteste portate avanti negli ultimi mesi, sono seguiti una serie di incontri e tavoli ufficiali con dirigenti della Provincia di Livorno e della Regione Toscana, in cui abbiamo espresso le nostre istanze e le nostre richieste. Al di là dell’interessamento e dell’acquisizione di consapevolezza delle problematiche riguardanti la questione dei tagli all’assistenza specialistica, sulla quale peraltro grava una politica di disinformazione portata avanti dalle stesse dirigenze scolastiche, non è seguito da parte delle Istituzioni un impegno significativo, immediato ed efficace (sia sul piano economico che su quello logistico).

Torniamo a mobilitarci perché la situazione deve trovare soluzioni e le varie parti in gioco devono assumersi precise responsabilità, in un contesto in cui i finanziamenti insufficienti, evidentemente non adeguati e non pianificati, erogati dalla Regione agli enti locali, vanno a colpire pesantemente il diritto allo studio delle categorie più fragili e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici”

USB Livorno C.I.B Unicobas

Domani presidio davanti alla Provincia, educatori scolastici contro i tagli