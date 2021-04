Home

19 Aprile 2021

Domani riapre la strada di Grotta delle Fate, “Sarà una festa per i commercianti della zona”

Martedì 20 aprile riapre la strada di Grotta delle Fate

CONFCOMMERCIO: “SARA’ UNA GRANDE FESTA PER LE IMPRESE DELLA ZONA”

Livorno 19 aprile 2021

Daniele Bartolozzi, portavoce per le attività commerciali e artigianali nonché vice presidente Confcommercio Livorno ringrazia le istituzioni.

“E’ stata dura per le attività economiche, ma la messa in sicurezza è avvenuta e questa è la parte più importante, perché non accadano mai tragedie come quella del 2017”.

Riapertura di via Grotta delle Fate in entrambe le direzioni e inaugurazione delle opere infrastrutturali di messa in sicurezza del Rio Maggiore, sono questi gli eventi per cui Daniele Bartolozzi, portavoce degli operatori commerciali e artigianali nonché vice presidente Confcommercio Livorno, ci tiene a ringraziare le istituzioni.

“Regione e Comune perché non hanno mai distolto lo sguardo dalle sofferenze degli imprenditori che operano in Grotta delle Fate, hanno ascoltato le loro richieste venendo incontro alle legittime necessità delle persone che hanno bisogno di continuare a lavorare”.

Confcommercio sottolinea che lunedì 19 aprile la bretella resterà chiusa tutto il giorno per permettere lo smantellamento, e che martedì torneremo alla circolazione regolare antecente all’installazione del cantiere.

