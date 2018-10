Domani scuole aperte, ma parchi chiusi

Cronaca

29 ottobre 2018

DOMANI SCUOLE APERTE E PARCHI CHIUSI

A partire da mezzanotte l’allerta meteo passa da arancione a gialla. Il sindaco: “Monitoreremo l’evoluzione della perturbazione tutta la notte”

Livorno, 29 ottobre 2018 – A partire dalla mezzanotte di lunedì 29 ottobre cesserà l’allerta meteo arancio diramata ieri dalla sala operativa della Protezione civile regionale. Il bollettino meteo aggiornato alle ore 13, infatti, declassa la perturbazione a codice giallo per temporali, rischio idrogeologico del reticolo minore e vento fino alle 14 di martedì 30 ottobre.

DOMANI SCUOLE, CIMITERI APERTI

In seguito alla riunione che si è tenuta in Prefettura a partire dalle ore 14, cui ha partecipato la vicesindaco Stella Sorgente, oltre al dirigente della Protezione civile comunale, Riccardo Pucciarelli, l’amministrazione ha deciso che domani le scuole di ogni ordine e grado, così come i cimiteri comunali apriranno regolarmente. Si consiglia alle insegnanti di non portare in giardino i bambini.

“Le previsioni diffuse dal Lamma parlano chiaro – spiega il sindaco Filippo Nogarin -: a partire dalla mezzanotte di oggi le condizioni meteo miglioreranno su tutta la Toscana e dunque non ci sono più le condizioni per disporre la chiusura delle scuole a scopo precauzionale. Prima di prendere la decisione definitiva abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi in alcune scuole per verificare la tenuta degli edifici e questa ricognizione ha dato esito positivo. Ovviamente continueremo a monitorare i modelli previsionali per l’intera giornata di oggi e durante la notte, di modo da prendere provvedimenti immediati in caso di peggioramento delle condizioni meteo”.

RESTANO CHUSI I PARCHI

Le forti raffiche di vento che si sono registrate nella giornata di oggi hanno provocato la caduta di quattro alberi e di alcuni rami in tutta la città. Per questo il sindaco ha deciso di mantenere i parchi pubblici chiusi per la giornata di domani, di modo da dare il tempo ai tecnici addetti alla manutenzione del verde comunale di effettuare i sopralluoghi e le verifiche necessarie a garantire lo stato di salute delle alberature.

FIUMI, VENTO E TEMPORALI

Così come comunicato dalla Regione Toscana, le condizioni di maltempo e l’allerta meteo arancione perdureranno sia per temporali ,che per vento, che per rischio idraulico del reticolo fluviale minore fino alla mezzanotte di lunedì 29 ottobre.

Dopodiché l’allerta verrà ridotta a codice giallo fino alle 14 di domani, martedì 30 ottobre.

MAREGGIATE

Diverso il discorso per quanto riguarda le mareggiate. A partire dalle ore 18 di oggi l’allerta nella zona di Livorno verrà innalzata da codice giallo a codice arancione. Tale rimarrà fino alle 12 di domani, per poi scendere nuovamente a codice giallo. La protezione civile consiglia di prestare attenzione sul lungomare.