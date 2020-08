Home

Domani Talk show “venerdi da star” con Lory Del Santo e Raffaello Zanieri

6 Agosto 2020

Eliopoli summer 2020, Talk show venerdi da star con Lory Del Santo e Raffaello Zanieri

Calambrone (Pisa) 6 agosto 2020 – Venerdi 7 agosto alle ore 22 avremo a ELIOPOLI SUMMER 2020 il Talk show dedicato al GLAMOUR.

Su Palco saliranno LORY DEL SANTO, RAFFELLO ZANIERI attore, ALICE CIGNONI Miss Principessa d’Europa 2019 Toscana, SILVIA SPAGNOLI, cantante.

La serata sarà condotta da Massimo Marini e ripresa da Granducato TV interamente per poi andare in onda nei giorni successivi visibile al grande pubblico..

LORY DEL SANTO

Personaggio televisivo, opinionista, attrice, show girl italiana di successo.

Inizia con la mitica trasmissione degli anni 80 DRIVE IN e prosegue con numerose esperienze in cinema e tv, ha partecipato a diversi reality show come Isola dei Famosi dove ha vinto la terza edizione del 2005, nel 2016 Pechino Express e nel 2018 Grande fratello Vips.

Un personaggio molto interessante, eclettico e divertente tutto da scoprire.

A inizio serata Massimo Marini saluterà il pubblico intervenuto e tutti i soggetti che ci hanno sostenuto per poter rendere concreta l’edizione 2020 di questo Eliopoli summer che nonostante le giuste limitazioni della situazione e la rigidità delle misure di gestione degli eventi per le normative post covid da rispettare si mostra un grande successo stante l’esito del primo e del secondo weekend e delle prenotazioni agli eventi che sono sold out.

Naturalmente teniamo a precisare che tali limiti riguardano l’area della platea dello spattacolo ma che la Piazza è aperta e accessibile come sempre, tutte le attività sono aperte e funzionanti e si puo comunque ascoltare o godere dello spettacolo e della musica a distanza.

Naturalmente si deve mantenere il distanziamento dalle persone ovunque come da normativa anti covid.