Piombino 25 Agosto 2025

Domani, Tomasi, Ferrari e Landi in visita a ospedali di Massa Marittima e Piombino

Tomasi, Ferrari e Landi in visita a ospedali di Massa Marittima e PiombinoLivorno 25 agosto 2025 Domani, Tomasi, Ferrari e Landi in visita a ospedali di Massa Marittima e Piombino

Nel pomeriggio di domani,  martedì 26 agosto, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi assieme al candidato alla presidenza della Regione Toscana Alessandro Tomasi e il sindaco di Piombino Francesco Ferrari effettueranno alle 14 un sopralluogo presso l’ospedale di Massa Marittima e alle 16 presso l’ospedale di Piombino.

Ekom mazzini olandesi promo agosto
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps
corso per sommelier a livorno fisar