Livorno 25 agosto 2025 Domani, Tomasi, Ferrari e Landi in visita a ospedali di Massa Marittima e Piombino
Nel pomeriggio di domani, martedì 26 agosto, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi assieme al candidato alla presidenza della Regione Toscana Alessandro Tomasi e il sindaco di Piombino Francesco Ferrari effettueranno alle 14 un sopralluogo presso l’ospedale di Massa Marittima e alle 16 presso l’ospedale di Piombino.