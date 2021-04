Home

19 Aprile 2021

Domani verrà presentato E-Bus, il primo autobus elettrico che sarà testato a Livorno

Livorno, 19 aprile 2021

Il Comune di Livorno e CTT Nord presentano il nuovo E-Bus dell’azienda BYD, il bus urbano a trazione completamente elettrica lungo 12 metri che la casa cinese ha voluto affidare all’azienda per alcuni giorni di test in strada.

Un evento unico per Livorno e per la sua cittadinanza, che avrà l’opportunità di toccare con mano l’ultimo step di tecnologia applicata al trasporto pubblico locale.

I test saranno svolti con diversi tipi di carico per simulare le differenti condizioni a bordo, percorrendo le abituali linee del servizio di trasporto pubblico in città.

L’E-Bus sarà presentato domani, martedì aprile, in piazza del Municipio lato via Cogorano (fermata bus turistici).

Sarà anche l’occasione per illustrare le modalità di partecipazione del Comune di Livorno e di CTT al Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile che, con decreto MIT n. 71 del 9 febbraio scorso, ha destinato al nostro Comune ingenti risorse per l’acquisto di bus elettrici.

Saranno presenti, tra gli altri, l’assessore comunale all’ambiente e alla mobilità Giovanna Cepparello, il presidente di CTT Nord Luigi Di Rocca insieme a dirigenti e funzionari dell’Azienda, e la prof.ssa Luigina Fabiani in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

