Home

Cronaca

Domani visita istituzionale a Livorno per il sottosegretario Bergamini

Cronaca

24 Giugno 2021

Domani visita istituzionale a Livorno per il sottosegretario Bergamini

Livorno 24 giugno 2021

Governo: Sottosegretario Bergamini in visita istituzionale a Livorno

Domani 25 giugno il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento On. Deborah Bergamini sarà in visita istituzionale a Livorno.

Il sottosegretario sarà accolto dal Prefetto di Livorno Dott. Paolo D’Attilio e dai vertici locali delle forze dell’Ordine.

Nel corso della mattinata sono previsti incontri con il vicesindaco della Città Dott.ssa Libera Camici e la giunta comunale, con il vicepresidente della Provincia Dott. Pietro Caruso e il comandante dalla polizia provinciale Dott. Maurizio Trusendi.

La visita proseguirà nella sede dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale alla presenza del Presidente Luciano Guerrieri, successivamente è attesa dal Presidente della Camera di Commercio il Dott. Riccardo Breda.

Lo rende noto l’ufficio stampa del sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento del governo Draghi On. Deborah Bergamini.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin