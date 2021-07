Home

Domato l’incendio all’Aamps. Una bomboletta di gas conferita male la probabile causa delle fiamme

22 Luglio 2021

Domato l’incendio all’Aamps. Una bomboletta di gas conferita male la probabile causa delle fiamme

INCENDIO AL DEPOSITO DI INGOMBRANTI AL PICCHIANTI: FIAMME DOMATE IN MENO DI 1 ORA DAI VIGILI DEL FUOCO

Immediato l’intervento in sicurezza degli operatori AAMPS che hanno evitato il propagarsi dell’incendio. Sul posto anche i tecnici della Protezione Civile del Comune di Livorno.

Livorno 22 luglio 2021

AAMPS informa che quest’oggi giovedì 22/07/2021, alle ore 14.30 circa, si è sviluppato un incendio all’interno dell’area industriale in via dell’Artigianato 32.

A prendere fuoco un cumulo di rifiuti ingombranti (mobilio, materassi, divani) stoccati all’interno di una “baia” di cemento prossima al centro di raccolta “Picchianti”.

Secondo la procedura di sicurezza gli operatori hanno immediatamente srotolato le manichette del sistema anti-incendio dirigendo i primi getti d’acqua sul cumulo di materiale.

A seguire sono intervenuti i Vigili del Fuoco prontamente giunti sul posto in pochi minuti.

Ne è seguita l’attività di spegnimento delle fiamme che si erano nel frattempo propagate.

Alle ore 15.30 i Vigili del Fuoco hanno annunciato che l’incendio era stato domato.

Tra le ipotesi più accreditate riconducibili alla causa dell’incendio anche la presenza di una bomboletta di gas che potrebbe aver fatto da innesco.

“In attesa dell’esito delle indagini dei Vigili del Fuoco – commenta Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS – cogliamo l’occasione per ricordare alla cittadinanza di prestare sempre la massima attenzione al corretto conferimento dei rifiuti con particolare riguardo ai rifiuti urbani catalogati come pericolosi, come le bombolette contenenti gas, i solventi o le batterie esauste.

Si tratta di oggetti che, in particolari condizioni, possono innescare processi a catena difficilmente controllabili e potenzialmente dannosi per l’ambiente e per le persone”.

AAMPS aggiunge che l’area rimarrà sotto controllo continuativo per le prossime 24 ore.

I servizi di ritiro degli ingombranti a domicilio previsti per i giorni a venire non saranno interrotti.

