8 Giugno 2021

Livorno, 8 giugno 2021 – Domattina brevissima interruzione del traffico sulla Variante

Nell’ambito di alcuni lavori di manutenzione in corso all’elettrodotto Livorno-Bolgheri di Terna Rete Italia, per le ore 6 (sei) del mattino di domani, mercoledì 9 giugno, è in programma un’interruzione per pochissimi minuti (5 max 10) del traffico lungo la SS1 Variante Aurelia, all’altezza del Modigliani Forum (tra le uscite Livorno Centro e Porta a Terra) in entrambe le direzioni.

Per regolare la viabilità saranno presenti agenti della Polizia Municipale di Livorno.

Un altro momentaneo blocco della circolazione, nello stesso punto, è previsto per il mattino di martedì 15 giugno.

