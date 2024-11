Cronaca

30 Novembre 2024

Livorno 30 novembre 2024 Domenica 1° dicembre, musei civici gratuiti

Il 1° dicembre, prima domenica del mese, torna la possibilità di visitare gratuitamente entrambi i musei civici. Previste visite guidate a partenza garantita al costo di 2 euro a persone (al Museo civico Giovanni Fattori alle 17.15 e alla Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città alle 17.30) a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Sempre domenica, inoltre, dalle ore 16 alle ore 19, è prevista l’apertura straordinaria per la Biblioteca di Villa Fabbricotti (viale della Libertà, 30) con visita guidata alla mostra “Anna Franchi, tra arte, letteratura e impegno politico”, promossa da Soroptimist International Club Livorno, in compartecipazione con il Comune di Livorno e con il patrocinio dell’Archivio di Stato di Livorno. Le numerose pubblicazioni, carte d’archivio e fotografie conservate nel Fondo Anna Franchi della Sezione di Storia Locale, saranno esposte in un percorso che racconta gli aspetti più significativi dell’intensa attività di scrittrice e giornalista, esaminando la sua prolifica attività nel mondo dell’arte e i solidi legami con i Macchiaioli, tematiche parallelamente approfondite nelle sale di Villa Mimbelli.

Intanto domani, sabato 30 novembre, alle ore 17 nella Sala del Grande rettile del Museo della Città si terrà La solitudine in pittura conferenza a cura dello psicoanalista Pier Giorgio Curti, in collaborazione con gli Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Info:

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

Museo Civico “G. Fattori”

Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65

0586 824607