Home

Cronaca

Domenica 14 agosto e segnalazione pulizia caditoie: Salvetti, un sindaco che fa il suo dovere per i cittadini

Cronaca

14 Agosto 2022

Domenica 14 agosto e segnalazione pulizia caditoie: Salvetti, un sindaco che fa il suo dovere per i cittadini

Livorno 14 agosto 2022 – Domenica 14 agosto: Salvetti, un sindaco che fa il suo dovere per i cittadini

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti nonostante sia la mattina di domenica 14 agosto e la vigilia di Ferragosto, non si è peritato due volte a controllare la situazione per i cittadini.

I fatti:

Abbiamo ricevuto segnalazioni sullo stato dei tombini in piazza Magenta da alcuni cittadini, per motivi editoriali avevamo deciso di scrivere l’articolo il giorno successivo. L’8 agosto però riceviamo la lettera del sindaco Salvetti che annuncia ai cittadini la pulizia di caditoie e bocche di lupo in previsione di future forti piogge.

Il Sindaco ha messo in moto la macchina per la sicurezza dei cittadini contro gli allagamenti e noi come redazione non abbiamo più pubblicato la lamentela.

Il 12 agosto riceviamo un comunicato dal Comune di alcuni lavori di pulizia eseguiti in città, tra cui la piazza Mazzini.

Il 13 agosto nella tarda serata riceviamo altre foto che mostrano la piazza Mazzini con tombini e caditoie ostruite e come redazione veniamo invitati per il pomeriggio del 14 ad andare sul luogo a visionare con chi ci ha inviato il materiale.

Il 14 mattina (ore 09.04) scriviamo al sindaco Luca Salvetti e in base a quanto scritto sopra chiediamo chiarimenti. “La piazza è grande, l’avete pulita tutta oppure ne avete fatta una parte e dovete continuare i lavori di pulizia?”

La risposta del sindaco Luca Salvetti

Bene dobbiamo dire che il sindaco Luca Salvetti ci ha subito risposto (ore 09.07) dichiarando che i lavori erano stati fatti in tutta la piazza Magenta perchè così era programmato. Poi aggiunge: I lavori continuano ovunque e se c’è qualche tombino ancora da fare sarà fatto.

Ma al sindaco Salvetti non è bastato sapere la situazione dai suoi uffici e nella mattina di oggi, domenica 14 agosto si è recato personalmente sul posto per verificare la situazione di tombini e caditoie intorno alla piazza Mazzini

Alle ore 12.11 Salvetti invia alla redazione una decina di foto della zona e ci comunica:

“Ho preso la bicicletta e sono andato di persona a verificare la situazione in piazza Mazzini. Ho fatto il giro della piazza e ho controllato la situazione di tombini e caditoie lungo la strada, sono tutti puliti e queste sono le foto.

“Il dovere di un sindaco verso i suoi cittadini è quello di controllare soprattutto le loro segnalazioni”

“Abbiamo ripulito tutto sulla strada, ora tombini e caditoie possono ricevere l’acqua piovana ed evitare allagamenti, se ci sono dei tombini all’interno della piazza ancora ostruiti, questi sono ininfluenti all’allagamento delle strade e all’acqua che potrebbe entrare nei negozi o nelle abitazioni al piano terra”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin