Home

Eventi

Domenica 15 marzo edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì

Eventi

13 Marzo 2026

Domenica 15 marzo edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì

Livorno 13 marzo 2026 Domenica 15 marzo edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì

Le modifiche alla viabilità nella zona di via dei Pensieri e via Allende

Domenica 15 marzo è in programma una edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì di via dei Pensieri e via Allende. Un altro Mercato del Venerdì straordinario si terrà il 29 marzo.

Per permettere il regolare svolgimento del mercato, dalle ore 7 alle ore 15 di domenica e, a seguire, fino al termine delle operazioni di pulizia eseguite da Aamps, sarà istituito il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via dei Pensieri nel tratto compreso tra via degli Oleandri e il varco lato nord di largo Giuseppe Valaperti ed in via Salvator Allende.

Istituito altresì il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via dei Pensieri, nel tratto compreso tra il varco lato nord di largo Giuseppe Valaperti e via Unione Sportiva Livorno 1915, eccetto i veicoli di soccorso.

Divieto di transito veicolare in via dei Pensieri nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e via Unione Sportiva Livorno 1915, eccetto i veicoli diretti in largo Giuseppe Valaperti, quelli dei residenti e quelli di soccorso.

Viene istituita la direzione obbligatoria a destra in via Montelungo all’altezza dell’intersezione con via dei Pensieri, eccetto i veicoli diretti in largo Giuseppe Valaperti, quelli dei residenti e quelli di soccorso.

Prevista la deviazione della linea di Trasporto Pubblico Locale “5” in itinerario alternativo già previsto per le giornate ordinarie del Mercato del Venerdì.