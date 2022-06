Home

Bibbona

18 Giugno 2022

Domenica 19 giugno si festeggia l’arrivo dell’estate nell’area fiere a La California

Bibbona (Livorno) 18 giugno 2022

Domenica 19 giugno la Filarmonica G. Pucini di esibirà, dalle 18.30 in poi, nella frazione de La California per salutare l’arrivo dell’estate:

musica, mercatini, aperitivo e pizza per l’arrivo della bella stagione.

L’esibizione è in programma a partire dalle 18.30 nella tensostruttura dell’area fiere e, per l’occasione, saranno allestiti i mercatini in piazza Galileo Galilei dove è previsto il divieto di sosta e di transito dalle 13 alle 21. A seguire sarà possibile cenare al Bocciodromo a base di pizza.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un calendario ricco di eventi, differenziati in base alla location: per il centro storico – sottolinea l’Assessore al turismo e bilancio, Monica Mansani – abbiamo pensato ad eventi più raccolti, in linea con le caratteristiche del tessuto urbano di riferimento. Sono, infatti, in programma il festival jazz (domani, sabato 18 giugno), monologhi, come quello del 2 luglio ‘All’alba perderò’, di Muzzi e Vicari, la rassegna ‘Terre Mascagnane’, in programma per venerdì 5 agosto con ‘Un palco all’opera’ e, per concludere domenica 28 agosto, l’esibizione di ‘Romanò Simchà.

Nomi di richiamo anche per quanto riguarda Marina di Bibbona, dove è in programma l’esibizione della cover band dei ‘Nomadi’, alle 21 in piazza delle Orchidee sabato 25 giugno, la festa della Bandiera blu sabato 23 luglio, lo spettacolo dei ‘Gemelli di Guidonia’ venerdì 5 agosto e l’esibizione dei ‘Cugini di Campagna’ venerdì 12 agosto. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

