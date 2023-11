Home

Ambiente

16 Novembre 2023

Livorno 16 novembre 2023 – Domenica 19 novembre passeggiata mattutina con il WWF Livorno per la Campagna Soci

Partendo da Villa Corridi saliremo verso le colline attraversando paesaggi agresti, boschi, olivete e prati dai quali godere il panorama sulla città, il mare e il versante occidentale dei Monti Livornesi. Durante la passeggiata potremo fare osservazioni prendendo spunto dalla natura circostante.

L’evento è gratuito ma riservato a soci WWF (si ricorda di portare la tessera, anche elettronica) ed a coloro che si associano in questa occasione (in entrambi i casi è sufficiente una persona a famiglia).

Per ringraziare chi si associa, o rinnova tramite addebito bancario, regaliamo una borraccia, un’agenda o una tazza.

Donare la tessera WWF a parenti o amici è un eccellente pensiero come regalo di Natale a cui aggiungere il regalo a vostra scelta.

Questa campagna mira a aumentare i soci del WWF in Italia e di conseguenza a sostenere l’importante lavoro del WWF qui e nel mondo intero!!

Per informazione, iscrizioni WWF e prenotazione scrivici a: livorno@wwf.it

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 18 di sabato indicando nome, cognome, recapito telefonico, data e luogo di nascita di ogni partecipante.

Ora e Luogo del Ritrovo: 9:30 davanti all’ingresso principale del Parco Villa Corridi. Percorso di circa 6 km privo di difficoltà.

Attrezzatura: Scarpe da trekking, acqua.

