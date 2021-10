Home

23 Ottobre 2021

Domenica 24 pulizia spiaggia Tre Ponti con Sons of the Ocean & Spazio Co-Working

Livorno 23 ottobre 2021

Continuano gli appuntamenti organizzati dall’Associazione Culturale Spazio in occasione della

mostra “Salmastro” inaugurata giovedì 30 settembre presso i locali di Spazio Co-Working, in via

Ginori 29.

Questa domenica 24 ottobre, alle 10:00, presso la spiaggia dei Tre Ponti a Livorno i professionisti e gli artisti di Spazio e i membri di Sons of the Ocean vi aspettano per un intervento di pulizia – aperto a tutti – di uno dei tratti di costa più frequentati dai livornesi. Serviranno soltanto un paio di guanti (quelli da giardinaggio andranno benissimo), la mascherina e l’occhio di lince per i rifiuti.

Dopo la “clean-up”, alle ore 17:00 nei locali di Spazio Co-Working, ci sarà un incontro gratuito e aperto a tutti durante il quale i membri di Sons of the Ocean presenteranno le proprie attività, e interverrà anche il geologo e docente universitario Matteo Vacchi per parlare di “Plastiche Amare”, l’ultimo progetto dell’organizzazione. Sarà un’occasione per diffondere un messaggio

importante di sensibilizzazione per il rispetto del mare, della costa e della natura in generale, nonché un ottimo pretesto per visitare la mostra fotografica “Salmastro”, per chi non fosse ancora riuscito.

Perché l’amore per il mare si misura non solo dalla tintarella o dalla capacità di incastrarsi tra gli scogli del Romito, ma anche e soprattutto dal rispetto di un ecosistema sempre più minacciato dalle attività umane.

Non c’è più tempo per rimandare, è il momento di agire, per garantire a chi

verrà dopo di noi di poter osservare la vita in tutte le sue forme.

La cura e la salvaguardia della natura parte da piccole azioni quotidiane, domenica mattina sarà l’occasione per compierne una.

L’evento è inserito all’interno del programma del Little Bit Festival e vede il patrocinio del Comune di Livorno e di Aamps Livorno.

