Home

Cronaca

Domenica 26 marzo edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì. Le modifiche alla viabilità

Cronaca

22 Marzo 2023

Domenica 26 marzo edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì. Le modifiche alla viabilità

Livorno, 22 marzo 2023

Domenica 26 marzo è in programma una edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì di via dei Pensieri e via Allende. Un altro Mercato del Venerdì straordinario si terrà il 2 giugno.

Per permettere il regolare svolgimento del mercato, dalle ore 7 alle ore 14.30 di domenica e, a seguire, fino al termine delle operazioni di pulizia eseguite da Aamps, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via dei Pensieri nel tratto compreso tra via degli Oleandri e la corsia lato nord di piazzale Montello e in via Salvator Allende.

Istituito altresì il divieto di transito in via dei Pensieri nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e la corsia lato nord di piazzale Montello, eccetto i veicoli dei residenti, quelli diretti all’area di parcheggio di largo Valaperti e quelli di soccorso.

Divieto di sosta con rimozione forzata inoltre in entrambi i lati in via Gioberti nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Allende, e in piazzale Montello nel tratto compreso tra via Lusena e via dei Pensieri.

Viene istituita la direzione obbligatoria a destra in via Montelungo all’altezza dell’intersezione con via dei Pensieri, eccetto i veicoli dei residenti, quelli diretti al parcheggio di largo Valaperti e quelli di soccorso.

Sarà creata una apposita corsia per il passaggio dei mezzi di soccorso in via dei Pensieri nel tratto compreso tra la corsia lato nord di piazzale Montello e l’accesso a largo Valaperti e nel tratto compreso tra via degli Oleandri e piazzale Montello e in via Allende.

Prevista la deviazione della linea “5” del trasporto pubblico nell’itinerario alternativo già previsto per le giornate ordinarie del Mercato del Venerdì.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin