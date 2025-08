Home

Domenica 3 agosto ingresso gratuito ai musei civici

2 Agosto 2025

Domenica 3 agosto ingresso gratuito ai musei civici

Livorno 2 agosto 2025

Il 3 agosto torna l’appuntamento con l’ingresso gratuito ai musei civici nella prima domenica del mese.

Il Museo della Città (piazza del Luogo Pio) osserverà il seguente orario: 10.00 – 19.00; 21.00 – 24.00 (ultimo ingresso alle 23.30).

Il Museo Mediceo (via San Jacopo in Acquaviva, 65) sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Anche per domenica 3 agosto i musei cittadini offriranno la possibilità di effettuare visite a partenza garantita.

Due i tour programmati alla Sezione di Storia ed Arte Antica Medievale e Moderna del Museo della Città: il primo partirà alle ore 17 (consigliata prenotazione anticipata a museodellacitta@comune. livorno.it), il secondo è in programma alle ore 22. Per l’occasione di Effetto Venezia entrambe le visite saranno gratuite.

22:00 Visita guidata gratuita a partenza garantita Sezione Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna

Al Museo Mediceo, ospitato nei Granai di Villa Mimbelli, la visita guidata a partenza garantita avrà inizio alle ore 17.15 (costo 2 €, consigliata prenotazione anticipata a informuseofattori@comune. livorno.it).

Tanti gli allestimenti che è possibile visitare al Museo della Città: nella Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna è in corso Le donne etrusche tra mito e storia, un itinerario tematico nella collezione permanente, mentre nella Sezione di Arte Contemporanea ultimo giorno per Colors4Palestine – Grida di colore per Gaza – Artisti contro il genocidio, progetto ideato da Daniele Caluri, nato come iniziativa di protesta e sensibilizzazione sulla tragedia in corso nella Striscia di Gaza.

Alle 21, inoltre, sarà inaugurata la mostra Le tele della Pace con opere di Francesca Chialà realizzate durante Effetto Venezia.



