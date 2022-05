Home

Cronaca

Aree pubbliche

Domenica 8 maggio “Giornata in Bici”: le modifiche alla viabilità

Aree pubbliche

7 Maggio 2022

Domenica 8 maggio “Giornata in Bici”: le modifiche alla viabilità

Livorno, 7 maggio 2022

La “Giornata in bici” organizzata dal Comune per domenica 8 maggio interesserà un tratto del lungomare, che la mattina sarà chiuso al traffico per lasciare spazio a ciclisti e pedoni.

La chiusura, che avviene in concomitanza con la pulizia delle spiagge ad opera dei volontari (ritrovo alle ore 9.30 ai Tre Ponti), riguarda il tratto dei viali a mare che va dalla Baracchina Rossa allo Scoglio della Ballerina.

Queste le modifiche alla viabilità adottate dall’ufficio Mobilità del Comune di Livorno per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, che saranno in vigore domenica 8 maggio dalle ore 7 alle ore 13 per quanto riguarda i divieti di sosta, e dalle ore 9 alle ore 13 per i divieti di transito:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di viale Italia compreso tra via del Mare e il viale di Antignano e nel tratto del viale di Antignano compreso tra viale Italia e il lato nord del piazzale 185° Reggimento Paracadutisti Nembo;

istituzione del doppio senso di marcia, disciplinato con il senso unico alternato a vista, nel tratto di via Tiberini compreso tra il controviale di viale Italia lato est e il viale medesimo, nel tratto di via del Parco compreso tra via Ravizza e viale Italia, in piazza Borrani (corsia lato nord) e in via Signorini, con limite massimo di velocità di 20 km/h in tutti questi tratti;

istituzione del doppio senso di marcia, e divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari, nel tratto di via Puini compreso tra la corsia lato nord di piazza Li Gobbi e via Angioletti;

momentanea abrogazione del divieto di transito posto all’intersezione via Puini/largo Cristian Bartoli.

I mezzi pubblici circoleranno regolarmente sul lungomare, così come vi potranno transitare i mezzi di soccorso e di emergenza e le vetture dei residenti titolari di autorizzazione passo carrabile.

I ciclisti dovranno circolare nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin