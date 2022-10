Home

Domenica al Priami di Stagno Lions Amaranto – Highlanders Formigine

21 Ottobre 2022

Domenica al Priami di Stagno Lions Amaranto – Highlanders Formigine

Livorno 21 ottobre 2022

Questa domenica alle 15:30, nel quadro della terza giornata, la formazione amaranto allenata da Fabrizio Gaetaniello ospiterà, sul prato dell’‘Emo Priami’ di Stagno gli Highlanders Formigine (direzione arbitrale affidata al romano Riccardo Fagiolo).

La realtà modenese merita grande rispetto, ma, ad essere realisti, non è la squadra più forte del torneo.

Gli Highlanders hanno battuto in casa, nella giornata di apertura, Jesi 21-16, per poi perdere in modo severo, in trasferta, il derby emiliano con il Bologna, 71-0.

I formiginesi occupano il settimo posto in graduatoria con 4 punti all’attivo.

I Lions Amaranto, che ha osservato nella prima giornata un turno di riposo ed ha giocato solo una gara (quella persa domenica scorsa 54-3 sul terreno del Florentia), figura a quota zero.

La partita di questa domenica rappresenta per Scardino e compagni la prima ufficiale sul campo amico. Al solito l’ingresso sugli spalti dell’impianto di via Marx è gratuito.

Sarebbe prezioso l’apporto del pubblico: questa squadra per intero formata da elementi nati e cresciuti nel florido vivaio amaranto, pronti a sacrificarsi solo per il proprio grande attaccamento ai colori sociali, merita le simpatie degli sportivi.

La società labronica ha organizzato per l’occasione il cosiddetto ‘Amaranto Day’, una simpatica iniziativa tesa a coinvolgere la grande maggioranza dei propri tesserati (tra giovani, giovanissimi e meno giovani sono oltre 500) e i loro familiari.

Prima della partita, i bambini delle formazioni propaganda dei Lions Amaranto sfileranno e accompagneranno i seniores dagli spogliatoi fino al centro del campo. Poi, ovviamente, i ‘leoncini’ si dirigeranno verso la tribuna e faranno il tifo per i propri beniamini.

