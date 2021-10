Home

15 Ottobre 2021

Domenica, “Alla scoperta delle vie d’acqua tra Collesalvetti e Livorno”

Livorno 15 ottobre 2021

Protagonista da sempre, l’acqua, è diventata di recente anche il simbolo e l’essenza stessa dell’Ambito Turistico che vede uniti i comuni di Livorno e Collesalvetti insieme a quello di Capraia. Partendo da questo punto Confesercenti, grazie a Vetrina Toscana – il progetto, finanziato da Regione Toscana e Unioncamere Toscana e, nella nostra provincia, anche dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità che esprimono l’identità del territorio e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico – ha organizzato un doppio evento per domenica 17 ottobre.

Un doppio tour che porterà alla scoperta della via che l’acqua da secoli percorre a cavallo dei territori di Collesalvetti e Livorno, attraverso luoghi e strutture che hanno segnato ed ancora contraddistinguono tanto la campagna quanto la città capoluogo di provincia.

Domenica mattina (partenza ore 10.00 dallo slargo sterrato in prossimità dell’acquedotto di Colognole) attenzione concentrata su Collesalvetti con l’iniziativa “La grande cisterna”, dove un pool di due guide professioniste (una turistica ed una ambientale) guideranno alla scoperta della magia delle sorgenti del settecentesco acquedotto Leopoldino, che si snoda fino alla città di Livorno. Un itinerario magico ricco di storia e di specificità naturalistiche capace di far vivere sensazioni uniche, un vero e proprio luogo del cuore. A fine percorso (obbligatorie scarpe da ginnastica con suola antiscivolo oppure morbide da trekking – durata complessiva circa due ore) la degustazione della tradizionale “francesina” in versione street food, ovvero nel panino, accoglierà i partecipanti direttamente in loco grazie alla collaborazione de l’Apetito a cura del ristorante Malavolta.

Costi: Adulti € 15,00 – Bambini fino a 12 anni € 5,00

Domenica pomeriggio sarà protagonista Livorno: alle 16.00 un tour in bicicletta, che partirà davanti al Palazzo Comunale, dal titolo “Risaliamo la corrente” sarà l’occasione per ripercorrere la storia di Livorno partendo da una delle sue più grandi ricchezze, l’acqua! In continuità (ma i tour sono naturalmente prenotabili separatamente) con l’escursione della mattina l’itinerario farà prima tappa al cisternino di città, luogo d’arrivo dell’acquedotto leopoldino, per arrivare poi alle Terme del Corallo dove una emozionante visita interna ricostruirà la storia di uno dei luoghi più belli del patrimonio architettonico di Livorno legato appunto all’acqua ed alle fonti termali. A fine tour, sempre in loco e sempre grazie all’Apetito di Malavolta una merenda/degustazione di ‘’Porpo e Patate’’ e Acciughe alla povera.

Costi: Adulti € 10,00 – Bambini fino a 10 anni gratuito

Obbligo di prenotazione, ad entrambe gli eventi o separatamente, entro il giorno prima alle ore 16.00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Segreteria Coop. Itinera: 0586.894563 oppure mobile: 348.7382094

Orari: dalle 9.30 alle 12.30 – dalle 15.30 alle 18.30

Mail: turismo@itinera.info

