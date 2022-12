Home

3 Dicembre 2022

Domenica c’è la gara podistica “Corri a Salviano”, le modifiche alla viabilità

Domenica 4 dicembre modifiche alla viabilità per la XII edizione della gara podistica “Corri a Salviano”

Livorno, 3 dicembre 2022

È in programma per domenica 4 dicembre la XII edizione della “Corri a Salviano”, gara podistica competitiva di km. 9,5 valida come penultima prova del Criterium podistico toscano 2022, con ritrovo alle ore 7.30 presso il Circolo Arci “Carli” di Salviano,e partenza alle ore 9 (per informazioni consultare la pagina “Atletica Amaranto” su Facebook).

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, domenica 4 dicembre dalle ore 7 fino al termine della manifestazione (previsto intorno alle ore 13) sarà in vigore il divieto di transito nelle seguenti vie, per il tempo necessario al passaggio degli atleti: via della Chiesa di Salviano, tratto di via della Valle Benedetta, via di Maestrale, tratto di via della Padula, via delle Macchie, tratto di via dei Condotti Vecchi, via Graziani, via Bacchelli, tratto di via della Padula fino a via delle Macchie.

Sarà inoltre interdetto il passaggio, sempre limitatamente al tempo necessario al transito degli atleti, lungo i percorsi pedonali e ciclabili che interessano il parco pubblico di via Conti, via dei Condotti Vecchi, via Veterani dello Sport, via Graziani e via Bacchelli.

