Domenica centro trasfusionale aperto per la giornata del donatore

Cronaca

11 Dicembre 2021

Domenica centro trasfusionale aperto per la giornata del donatore

Volontari SVS impegnati nelle donazioni

Livorno 11 dicembre 2021

Si rinnova il consueto appuntamento del mese di dicembre, per i volontari soccorritori della SVS appartenenti all’AVIS Comunale di Livorno, che parteciperanno alla seconda giornata della donazione 2021, che grazie alla disponibilità del personale ospedaliero del Centro Trasfusionale di Livorno, è in programma per domenica 12 dicembre.

Il gruppo di sangue della SVS conta ormai circa 200 volontari, che oltre a sostenere la donazione di sangue e plasma, è anche impegnato nel diffondere la filosofia e l’importanza della donazione fra i cittadini e soprattutto fra i giovani.

Infatti, alcuni componenti del gruppo donatori sono impegnati insieme all’Avis Comunale con il Progetto Scuole, per diffondere i valori della donazione fra gli studenti degli istituti superiori, grazie ad incontri arricchiti con testimonianze dirette, con foto e video, ma anche per illustrare l’attività svolta da SVS Pubblica Assistenza, sempre vicina ai cittadini con le sue attività sociali, sanitarie e di protezione civile.

Come, per esempio, l’attività del Medical Truck, l’ambulatorio mobile, che sarà a disposizione, con personale specializzato, domenica 19 dicembre, in piazza Cavour, dove sarà presente anche uno spazio informativo AVIS, con un donatore a disposizione dei cittadini.

Umanità, gratuità e volontarietà, sono i valori etico-morali sempre presenti nelle attività di SVS Pubblica Assistenza, di Avis e di tutti i volontari, ma sono anche gli ingredienti di una società migliore.

