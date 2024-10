Home

Livorno 12 ottobre 2024 – Domenica di lavoro per la Pallacanestro Don Bosco, c’è la sfida con l’US

Domenica di lavoro per la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco, impegnata nel duro campionato di Serie C; i ragazzi di Giuseppe Di Manno, infatti, devono vedersela, alle ore 18:00, contro i “cugini” dell’US Livorno, un derby cittadino assolutamente da non perdere. La compagine rossoblu arriva al confronto galvanizzata dalla bella vittoria nella giornata inaugurale contro Genova, mentre i padroni di casa hanno iniziato con una sconfitta, sul parquet di Savigliano, compagine nella passata stagione militante in Serie B Interregionale.

Al di là del fatto che si tratta di un derby, la partita si preannuncia davvero sul filo dell’equilibrio, come fa pensare anche l’unico precedente stagionale, nel recente “Trofeo Città di Livorno – Memorial Gatto”, nel quale le due squadre diedero vita ad una partita caratterizzata da un grande equilibrio, portata a casa dall’US nella volata finale, per 70-68, dopo che il Don Bosco aveva a lungo condotto il confronto.

Saranno 40’ nei quali i rossoblu proveranno a confermare quanto di buono visto contro il My Basket Genova, come si evince dalle parole di coach Di Manno, che presenta così la partita: “Dopo il buon inizio di sabato scorso contro Genova, il derby contro l’US arriva in una settimana nella quale abbiano avuto un piccolo passo falso, perdendo, con l’Under 19, in casa contro Empoli. Sono sicuro che i ragazzi vorranno rifarsi, fornendo una buona prova contro una squadra che nella partita inaugurale, a Savigliano, contro una delle squadre più accreditate del torneo, è stata in partita fino a 5’ dal termine, cedendo solo nel finale. Noi – conclude coach Di Manno – vogliamo provare a fare un altro passo in avanti, verso quelli che sono gli obiettivi del nostro campionato”