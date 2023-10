Rugby

27 Ottobre 2023

Livorno 27 ottobre 2023 – Domenica il Livorno rugby rende visita alla Roma Olimpic

Risale a due anni fa l’ultima partita giocata dal Livorno Rugby – all’epoca non ancora sponsorizzato ‘Unicusano’ – in trasferta contro la Roma Olimpic. L’incontro in questione, valido per la quinta giornata di B, girone 2, 2021/22, viaggiò sui binari dell’equilibrio e si concluse con l’affermazione dei capitolini, 13-10. Quel torneo, sviluppato su sole 18 gare, si è poi chiuso con i labronici a quota 77 punti, secondi e ripescati in A, e con i romani quarti a quota 61. Nella stagione 2022/23, l’Olimpic è ‘slittato’ dal girone 2 – quello del centro Italia – al girone 4 – quello del sud -: per la squadra laziale prima posizione e salto diretto in A. Formazione solida, di spessore, particolarmente temibile quando gioca tra le mura amiche e più in generale con i mezzi per recitare, anche in questo campionato di A 2023/24, un ruolo di rilievo. La Roma Olimpic, dopo la sconfitta della prima giornata, al ‘Chersoni’ di Iolo con i locali dei Cavalieri Prato/Sesto, ha ottenuto due convincenti affermazioni: la prima, in casa con la Napoli/Afragola, caratterizzata dalla conquista del bonus-attacco, e la seconda, nel derby cittadino, formalmente giocato in trasferta, con la Villa Pamphili, senza bonus aggiuntivo. La Roma Olimpic figura al quinto posto, a quota 10, ad una sola lunghezza di ritardo dalla coppia Unicusano Livorno – Avezzano.

GARA EQUILIBRATA. L’incontro tra Roma Olimpic e Unicusano Livorno Rugby, valido per la quarta giornata del torneo di A, girone 3, in programma, in questa ultima domenica del mese di ottobre, alle 14:30, sul terreno capitolino‘Renato Speziali’ (designato l’arbitro Dante D’Elia di Bari), si preannuncia intenso ed aperto ad ogni risultato. È facile prevedere una gara sul filo, decisa da piccoli particolari. I ragazzi di Riccardo Squarcini, per mantenere la loro imbattibilità stagionale e portare a tre il filotto di successi consecutivi, dovranno sfoderare una gara ricca di sostanza. Ancora una volta chiamato agli stroardinari il pacchetto. Rispetto alla – pur vittoriosa – partita di domenica scorsa in casa con la Napoli/Afragola servirà ai labronici una dose maggiore di smalto ed accortezza.

ESAME DI MATURITA’. Tutte le gare sono importanti e tutte quante mettono in palio lo stesso bottino di punti: sarebbe fuori luogo, appena alla quarta fatica di un torneo lungo 22 turni, parlare di ‘gara senza domani’ o di ‘spareggio senza appello’. Resta il dato di fatto che per l’ambizioso progetto relativo ad un posto sul podio della classifica, l’Unicusano Livorno Rugby deve fare meglio di agguerrite concorrenti e deve lasciare per strada meno punti possibile. Quello del ‘Renato Speziali’ è un vero esame di maturità, dopo il quale si potrà anche tirare il fiato. Il 5 novembre, nel campionato di A, è previsto un turno di stop. Curiosamente, alla ripresa del torneo, il 12 e il 19, i livornesi incroceranno le armi con altre due squadre romane (Villa Pamphili in trasferta e Primavera in casa). Ci sarà tempo per pensare a tali incontri. Ora ogni sforzo deve concentrarsi sull’incontro con la Roma Olimpic.

LE ALTRE PARTITE. Alle 16:00 di sabato 21, si gioca in anticipo la sfida tutta romana tra la Primavera e la Capitolina. Alle 14:30 di domenica, oltre a Roma Olimpic – Unicusano Livorno, anche Civitavecchia – Cavalieri, UR Firenze – Lazio, Napoli/Afragola – Villa Pamphili e il derby abruzzese Avezzano – Paganica.