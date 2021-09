Home

2 Settembre 2021

Domenica la 42esima edizione della Corriprimavera

Livorno 2 settembre 2021

Come era avvenuto lo scorso anno, anche nel 2021 la Corriprimavera Laviosa va in scena in un periodo non suo: le difficoltà di calendario legate alla pandemia, con la prima metà dell’anno ancora ricca di impedimenti hanno non solo stravolto tutti i programmi podistici livornesi, ma costretto anche gli organizzatori a trovare una soluzione di ripiego esattamente com’era stato fatto lo scorso anno. La Corriprimavera però non si ferma, continua la sua serie ininterrotta di eventi e per domenica prossima promette nuovo spettacolo.

Le iscrizioni stanno affluendo proprio in queste ore, anche da parte dei corridori più quotati. Lo scorso anno la vittoria andò a Francesco Guerra e Giulia Morelli, attesi alla conferma in questa stagione. Il percorso è quello ormai conosciuto non solo dagli appassionati toscani, 10,4 km sempre molto filanti, disegnati con qualche piccola modifica per renderlo ancora più attraente anche per chi è abituato a prendervi parte: il tracciato infatti, con partenza e arrivo in Viale Allende, andrà a raggiungere il Miramare dov’è fissato il giro di boa.

Lo start della gara verrà dato alle ore 9:00, con tutta la manifestazione che si esaurirà nell’arco della mattinata. Costo molto popolare per le iscrizioni, appena 10 euro a fronte dei quali è previsto un pacco gara estremamente ricco. Premiati i primi 5 assoluti uomini e donne e i primi 9 di ogni categoria. Insomma, le ragioni per affrontare la 42esima edizione della corsa livornese ci sono tutte, per vivere una fine d’estate col profumo della primavera…

Per informazioni: ASD LivornoMarathon, tel. 338.9563043 (Franco Meini), a.s.corriprimavera@virgilio.it e info@maratonadilivorno.it

