10 Gennaio 2026

Domenica la “Benedizione dei Greci” con immersione del Crocifisso in mare

Domenica la "Benedizione dei Greci" con immersione del Crocifisso in mare

Si terranno domenica 11 gennaio le celebrazioni della “Santa Teofania”, tradizione meglio conosciuta a Livorno come “Benedizione dei Greci“.

La cerimonia, di rito greco-ortodosso, si svolge sotto l’egida del Patriarcato Ecumenico Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia – Cimitero Greco Ortodosso di Livorno, ed oltre a coinvolgere la comunità greca di Livorno sarà aperta a tutta la cittadinanza.

Domenica 11 gennaio l’evento si svolgerà in due fasi:

alle ore 10, nella Chiesa della Dormizione della Vergine Madre di Dio, presso il Cimitero greco di via Mastacchi 225, avrà inizio la Divina Liturgia, con Benedizione dell’Acqua in memoria del Battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Il rito sarà presieduto da Sua Eminenza il Metropolita d’Italia Polykarpos.

Alle ore 12, in piazza S. Jacopo in Acquaviva, si svolgerà il rito della Benedizione delle Acque con immersione del Crocifisso in mare. Un’antica tradizione di Livorno Città delle Nazioni riproposta negli ultimi anni con grande partecipazione di fedeli arrivati anche da fuori Livorno, e con molti cittadini che, nell’edizione 2024, hanno affollato il moletto e il piazzale antistante alla Chiesa di S. Jacopo per condividere questa occasione di buon augurio.