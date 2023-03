Home

Cronaca

Aree pubbliche

Domenica Linea autobus totalmente soppressa fino a fine Vivicittà

Aree pubbliche

31 Marzo 2023

Domenica Linea autobus totalmente soppressa fino a fine Vivicittà

LIVORNO, 31 MARZO 2023 – Autolinee Toscane informa che Domenica 2 aprile 2023 a Livorno si disputerà una gara podistica denominata Vivicittà che interesserà la chiusura di gran parte delle strade del centro città.

Nello specifico verranno chiuse al traffico viale Nazario Sauro, Piazza Roma, via Roma, p.za Attias, p.za Cavour, via Cairoli, p.za Grande, via Cogorano, p.za Mazzini e viale Italia fino ad Ardenza Mare.

Vista la chiusura delle sopracitate strade e piazze, da inizio manifestazione fino al termine della stessa e comunque non oltre le ore 13:00 , le linee urbane di Livorno ed extraurbane in partenza/arrivo a Livorno, subiranno deviazioni di percorso e di orario.

La linea 5 sarà totalmente soppressa fino al termine della manifestazione .

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin