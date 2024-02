Domenica l’ultima partita in amaranto di Salvatore Fusco

Home

28 Febbraio 2024

Una gara del tutto particolare, quella che verrà disputata domenica sul ‘Priami’ di Stagno: di fronte, nel quadro della 16° giornata (5° di ritorno) di serie B, girone 2, si ritroveranno due squadre in gran forma, provenienti da brillanti vittorie.

La LundaX Lions Amaranto ha ottenuto due successi nelle ultime due partite: affermazioni che hanno fruttato nove punti e di fatto hanno consentito di mettere in cassaforte la meta-salvezza.

I livornesi sfideranno una compagine di spessore, quella del Pieve di Cento, capace, dopo la promozione della scorsa annata, di viaggiare a mille; occupa il sesto posto e nelle ultime tre gare ha raccolto la bellezza di 14 punti, con tre affermazioni (clamorosa quella ottenuta nel derby della provincia, sul terreno della ‘big’ Bologna).

Non mancherà per tale evento prevedibile il pubblico delle grandi occasioni; ingresso gratuito sugli spalti e non mancherà soprattutto, a margine dell’incontro, una speciale festa organizzata in onore del pilone Salvatore Fusco, l’avanti che il prossimo 26 aprile andrà a compiere 31 anni.

Fusco, che ha iniziato solo a 22 anni l’attività rugbistica e che dopo le sue esperienze in C2 con la maglia della Fulgida Etruchi Livorno è passato, nel 2017, in forza ai Lions Amaranto (all’epoca non ‘targati’ LundaX), lascia la Toscana.

Per scelta di vita torna in Campania, e più precisamente a Praiano, in provincia di Salerno, dove vivono i suoi parenti; quella con il Pieve sarà l’ultima sua partita in maglia amaranto. Birra e hamburger in club house e live dj a cura di Mycallround.

Al termine della partita, Fusco prenderà la parola: qualche lacrima solcherà i volti dei suoi compagni di squadra – che con lui hanno anche vissuto la promozione del 2019 – e dei tanti sportivi e appassionati con cui il pilone ha stretto, in questi anni, salde amicizie

