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Domenica mercatino in via Grande, le modifiche alla viabilità

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15 Aprile 2026

Domenica mercatino in via Grande, le modifiche alla viabilità

Livorno, 15 aprile 2026 –

Domenica 19 aprile torna il mercatino organizzato da ANVA Confesercenti in via Grande dalle 9.00 alle 19.30. Per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, l’Amministrazione comunale ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta.

Dalle ore 6.00 alle ore 24.00 (e comunque fino al termine delle operazioni di pulizia), saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

Divieto di transito veicolare in piazza Grande e in via Grande, nel tratto compreso tra via Tellini/via delle Commedie e piazza della Repubblica;

Divieto di sosta con rimozione forzata nello stesso tratto di via Grande;

Limitazioni alla circolazione anche in via Claudio Cogorano e nelle aree limitrofe, con alcune eccezioni per residenti autorizzati, mezzi del trasporto pubblico locale e bus turistici;

Modifiche alla viabilità in via Tre Novembre, dove sarà istituito temporaneamente il doppio senso di marcia.

Il trasporto pubblico locale subirà alcune deviazioni e saranno attivate fermate temporanee in diverse zone della città, tra cui piazza Piccini, viale degli Avvalorati, piazza del Municipio e via Carraia.

L’organizzazione dell’evento, a cura di Confesercenti Livorno, sarà responsabile della segnaletica temporanea e della gestione delle condizioni di sicurezza, inclusa la garanzia del passaggio per i mezzi di emergenza.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo i propri spostamenti, al fine di limitare i disagi.