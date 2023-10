Home

Domenica Modena-Lions Amaranto, le parole del capitano Matteo Magni

6 Ottobre 2023

Domenica Modena-Lions Amaranto, le parole del capitano Matteo Magni

Livorno 6 ottobre 2023 – Domenica Modena-Lions Amaranto, le parole del capitano Matteo Magni

Si giocheranno alle 15:30 di questa domenica 8 ottobre tutte le sei partite valide per la giornata di apertura del campionato di B, girone 2 (il raggruppamento del centro Italia). Impegni casalinghi per le quattro squadre candidate alla promozione: il Romagna (a Cesena), il Bologna, il Modena e il Colorno cadetto ospiteranno rispettivamente il Pieve di Cento, il Firenze’31, la LundaX Lions Amaranto e lo Jesi. Per il resto sono in programma le sfide tra San Benedetto e CUS Siena e tra Gubbio e Formigine, quattro formazioni destinate a lottare nella zona media e bassa della classifica.

Al termine delle 22 giornate di regular season, la prima di ciascuno dei quattro gironi verrà promossa in A2. Le ultime dei gironi daranno vita ai play-out, che determineranno le tre squadre da retrocedere in C.

Nella stagione 2024/25 non saranno più 48, ma 50 – divise in 5 gironi territoriali – le squadre impegnate in B: tra loro anche la retrocessa dalla serie A e le otto che verranno, in questa annata, promosse dalla C.

LE PAROLE DEL CAPITANO.

In vista del match di Modena (arbitro Francesco Maria Mirabella di Pisa) e dell’inizio della stagione ufficiale, prende la parola il nuovo capitano della LundaX Lions Amaranto, il valido mediano di mischia – mediano di apertura Matteo Magni.

“Credo che domenica ci aspetti una partita molto impegnativa.

Il Modena ha dimostrato la scorsa stagione di essere un’ottima squadra sia a livello tecnico che fisico: non a caso ha chiuso al terzo posto, a ridosso delle due formazioni ora in A. Mi risulta che abbia confermato pressochè in blocco il proprio organico.

Mi sembra che i nostri giovani (i classe 2005 Nico Bernini; Cristian Zingoni; Gabriele Casalini e Nico Quercioli; i classe 2004 Giulio Tedeschi; Enzo Diego Carniel; Lorenzo Pannochia e Cristiano Lunardi e il classe 2003 Giacomo Marchi, ndc) utilizzati l’anno scorso in prima squadra, chi con maggiore minutaggio chi meno, siano bene inseriti, sia nel gioco che nel gruppo, da sempre nostro punto di forza.

Da inizio preparazione abbiamo svolto delle intense sedute sia fisiche che tecniche: questo unito a quanto detto prima credo che stabilisca il nostro obiettivo stagionale, fare meglio della scorsa annata.

Per quanto mi riguarda sono orgoglioso che la società e il gruppo squadra, staff compreso, mi abbiano dato questa possibilità di acquisire i galloni di capitano: una mansione che mi spinge a fare tutto con più intensità ed attenzione; cercherò di essere un esempio per i ragazzi”.

ESORDIO DIFFICILE.

A Modena, i livornesi non potranno contare sul favore del pronostico.

Quella gialloblù emiliana è una realtà molto valida per la categoria, compatta in mischia e più in generale con un’ottima intelaiatura.

Nella scorsa annata, nel suo quarto impegno stagionale, sul terreno Collegarola di Modena, la LundaX Lions Amaranto, anche a risultato compromesso, non si sciolse come neve al sole e nel finale riuscì a trovare con Mazzoni la meta con la quale andò a festeggiare un prezioso punticino, relativo al bonus-attacco

. ‘Un’impresa’ che poi i livormesi non riuscirono a ripetere al ‘Priami’, nel girone di ritorno.

Gli amaranto allenati da Giacomo Bernini hanno il dovere di giocare in terra emiliana al massimo delle proprie possibilità, ma senza assilli.

Sarà durissima pure la seconda partita del torneo, il 15 ottobre, in casa con il Romagna. Poi, per la LundaX Lions Amaranto scatterà una serie di cinque gare da affrontare con squadre della fascia media e bassa della classifica.

Le possibilità di ritagliarsi soddisfazioni non mancano. Anche nella sgambata con la Pro Recco di due settimane fa, i labronici hanno messo in mostra buoni numeri.

Per la LundaX Lions Amaranto, tornata nella categoria nel 2019, si tratta del quarto campionato consecutivo in B (nel conteggio non compare il torneo 2020/21, neppure scattato a causa dell’emergenza epidemiologica).

Domenica Modena-Lions Amaranto, le parole del capitano Matteo Magni

