Domenica modifiche alla viabilità per una gara ciclistica

19 Marzo 2022

Modifiche alla viabilità per la gara ciclistica “Cisternino Circuit”

Livorno, 19 marzo 2022

Si svolgerà domenica prossima, 20 marzo, l’edizione 2022 della manifestazione ciclistica “Cisternino Circuit 65 Km Multilap”, organizzata dall’associazione sportiva X Team.

Queste le modifiche alla viabilità previste per la parte del circuito di gara ricadente all’interno del territorio del Comune di Livorno:

dalle ore 07.00 alle ore 12. 00 di domenica 20 marzo divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati dei tratto di via degli Acquaioli compreso tra il civico 66 e via Pian di Rota, per ulteriori 100 metri a partire dal civico 66 in direzione di via delle Corallaie, e in via Provinciale Pisana per 100 metri a partire dall’intersezione con via dell’Artigianato (in direzione di via Pian di Rota);

dalle ore 08. 00 alle ore 12. 00 temporanea sospensione della circolazione nel tratto di via delle Sorgenti compreso tra:

la Variante Aurelia e via dell’Artigianato, in via dell’Artigianato, nel tratto di via Provinciale Pisana compreso tra via dell’Artigianato e via Pian di Rota, in via degli Acquaioli.

Per quanto riguarda la parte di circuito posta al di fuori del territorio di Livorno; tratti di via di Pian di Rota e di via delle Sorgenti che arrivano fino al Cisternino di Pian di Rota, saranno in vigore analoghi provvedimenti disposti dalla Prefettura.

