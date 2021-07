Home

9 Luglio 2021

Domenica prima edizione del torneo “3vs3 NxV Streetball Summerbasket and Again”

Livorno, 9 luglio 2021

Si svolgerà domenica 11 Luglio alla Rotonda d’Ardenza (lato mare) la prima edizione del “3vs3 NxV STREETBALL SUMMERBASKET AND AGAIN”.

Si tratta di un torneo a scopo benefico di basket tre contro tre, organizzato dal circolo didattico culturale “Famiglia Coraggio” presieduto da Arianna Paoletti.

Parteciperanno giocatori di tutta la città e di tutti i livelli, con partite in programma dal mattino fino alle ore 20 di sera, prima dell’inizio della partita della Nazionale di calcio.

“Un momento bello e coinvolgente da città turistico-sportiva di primo piano, per una giornata all’aria aperta con il sole e il basket”, ha detto il sindaco Luca Salvetti in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa. “Un progetto impostato nei mesi della pandemia e riproposto adesso con grande entusiasmo, che l’Amministrazione comunale ha affiancato volentieri”.

Il ricavato del torneo servirà a finanziare, innanzitutto, l’acquisto di una sedia “Job” e una sedia “Marinella”, due presidi per l’accesso agli arenili e all’acqua dei soggetti diversamente abili, a disposizione di tutta la cittadinanza.

Come ha spiegato l’assessore al sociale Andrea Raspanti durante la conferenza stampa, queste due sedie speciali saranno collocate presso la spiaggia dei Tre Ponti, che con il nuovo bando di concessione l’Amministrazione intende rendere una spiaggia non solo accessibile, ma realmente fruibile, affinché tutti possano godere del mare in libertà.

L’obiettivo più ambizioso che gli organizzatori intendono conseguire (l’iniziativa proseguirà con altre sei date, per terminare il 3 settembre) è quello di garantire la presenza di volontari sulle spiagge per spiegare l’utilizzo dei nuovi presidi, dare una mano a chi ne ha bisogno e condividere una giornata insieme al mare.

Sia Arianna Paoletti che Valerio Vergili, garante delle persone disabili, hanno infatti spiegato che non tutti i genitori sono in grado di portare i figli al mare e vivere con loro una giornata tranquilla e spensierata, in socialità. E questo per le persone con disabilità rappresenta un grosso ostacolo, che “Famiglia Coraggio” intende superare grazie al proprio contributo.

Appuntamento dunque domenica alla Rotonda d’Ardenza, ci saranno anche musica e aperitivi, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Nota importante: giocatori, arbitri, sponsor e volontari partecipanti all’evento saranno sottoposti a tampone rapido Covid in loco dalle ore 7.30 di domenica.

La manifestazione si svolgerà in una zona ben delimitata da transenne.

