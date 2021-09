Domenica pulizia del Romito dalla plastica, l’iniziativa è organizzata da Plastic Free e Ctt

Home

25 Settembre 2021

Domenica 26 settembre si terrà un’iniziativa a livello nazionale tesa a ripulire l’ambiente dalle plastiche, organizzata da Plastic Free Odv Onlus e sostenuta da CTT Nord

Livorno 25 settembre 2021

Domenica 26 settembre si terrà un’iniziativa a livello nazionale tesa a ripulire l’ambiente dalle plastiche, organizzata da Plastic Free Odv Onlus che è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 900 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.

Plastic Free, infatti, è impegnata su più progetti, dalla raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving.

Il rapporto tra la plastica e l’uomo è un problema serio. Questo è il motivo per il quale la plastica, in particolare quella monouso, dovrebbe essere tolta dalle mani della massa. Fino a quando non sarà trovata un’alternativa valida, è ancora giustificato il suo utilizzo dove può fare davvero la differenza, ad esempio nella medicina o dove non è utilizzata per 5 minuti e poi buttata via, spesso nell’ambiente.

Tutta la plastica creata fino ad oggi esiste ancora e i numeri diventano giorno dopo giorno sempre più preoccupanti.

Impatta sull’ambiente, oltre 12 milioni di tonnellate di plastica ogni anno finiscono in natura. Impatta sugli animali, oltre 100.000 mammiferi muoiono ogni anno dopo aver ingerito plastica. Impatta sull’uomo, ogni settimana mangiamo circa 5 grammi di plastica, l’equivalente del peso di una carta di credito. Riciclare non basta, non tutta la plastica è riciclata e riciclabile. È necessario invertire rotta il prima possibile.

CTT Nord da sempre attenta ai problemi dei territori in cui opera, ha deciso di dare il proprio appoggio all’iniziativa promossa a Livorno dai sostenitori locali di Plastic Free che danno appuntamento alla cittadinanza livornese domenica 26 settembre alle ore 9.15 con ritrovo a Calignaia (referenti: Nicola 3489164464 e Filippo 3936988724) per ripulire la costa e la strada del Romito.

Le locandine dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Livorno, i cui partners oltre a CTT Nord sono GLS, Ottica ODELLO, DECATHLON e RINASC, sono state affisse in questi giorni in tutte le pensiline di attesa dei bus di Livorno.

Per chi volesse aderire può iscriversi sul sito: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/26-sett-livorno/

