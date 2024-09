Home

Domenica si vota per il rinnovo del Consiglio Provinciale, alle urne sono chiamati 397 elettori tra consiglieri comunali e sindaci

28 Settembre 2024

Livorno 28 settembre 2024 – Domenica si vota per il rinnovo del Consiglio Provinciale, alle urne sono chiamati 397 elettori tra consiglieri comunali e sindaci

Domenica 29 settembre, 397 elettori, tra sindaci e consiglieri comunali, sono chiamati ad esprimere il proprio voto per rinnovare il Consiglio Provinciale.

Nei giorni scorsi la presidente Sandra Scarpellini, che invece rimarrà in carica fino al 2026, aveva rivolto un saluto ai componenti del Consiglio, riuniti per l’ultima seduta del mandato amministrativo.

“Desidero ringraziare tutti i consiglieri e le consigliere, della minoranza e della maggioranza, per il contributo di idee, proposte ed anche critiche, che in questi anni hanno portato in Consiglio, favorendo un leale confronto su tutte le questioni che hanno investito le competenze e le scelte dell’ente. Domenica ci sarà un importantissimo appuntamento elettorale e chiedo a tutti e tutte di favorire la massima partecipazione al voto, con l’auspicio che le Province possano tornare ad avere un ruolo istituzionale ben definito e la piena autonomia di azione”.

Il mandato elettivo del Consiglio Provinciale è di due anni, ma lo scorso gennaio il governo ha prorogato al 29 settembre 2024 i Consigli Provincial i elett i nel dicembre 2021, per consentire lo svolgimento delle elezioni amministrative di giugno e l’entrata in funzione dei nuovi consigli comunali e sindaci.

Sono tre le liste in lizza per i 12 seggi del Consiglio: “Per la Provincia di Livorno”, capolista Enzo Calderone, consigliere del Comune di Rosignano M.mo; “Livorno Provincia civica”, capolista Francesca Fabbiani, consigliera del Comune di Rosignano M.mo; “Provincia democratica”, capolista Eleonora Agostinelli. consigliera del Comune di Livorno.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati. Il corpo elettorale provinciale è suddiviso in sei fasce demografiche al fine di proclamare gli eletti con il metodo del voto ponderato che assegna un peso diverso ai comuni a seconda del numero di abitanti.

Le operazioni di voto si terranno dalle ore 8 alle ore 20:00 nel seggio elettorale costituito a Palazzo Granducale – dove voteranno gli amministratori dei Comuni di Livorno,

Rosignano Marittimo, Piombino, Collesalvetti, Cecina, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Suvereto, Bibbona, Sassetta, Capraia Isola – e nella sottosezione costituita nel sede della Provincia a Portoferraio, riservata agli amministratori dei comuni elbani.

Lo spoglio delle schede si svolgerà subito dopo la chiusura dei seggi.

