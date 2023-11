Home

18 Novembre 2023

Livorno 18 novembre 2023 – Domenica torna il mercato in via Grande

Torna – dopo lo spostamento di data imposto dall’allerta meteo – il mercato straordinario in Via Grande!

L’evento autunnale che si estende lungo la via storica di Livorno, cuore verace e pulsante della città labronica, riempirà la centralissima via Grande dei classici gazebi bianchi degli ambulanti per una giornata di shopping lontano dai grandi centri commerciali.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche Confesercenti, il mercatone di domenica – con i suoi 90 banchi – è garanzia di qualità e varietà di prodotti per i clienti: dall’abbigliamento e alle scarpe, dalle borse alla biancheria per la casa e all’oggettistica della più ampia varietà senza dimenticare che sarà possibile rifocillarsi sia grazie alla presenza di banchi alimentari ricchi di prelibatezze sia grazie alle attività di somministrazione che resteranno appositamente aperte, per accontentare al meglio tutti i palati.

Domenica 19 novembre a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 19.30 gli ambulanti di ANVA vi aspettano numerosi per il primo appuntamento che dà il via allo shopping natalizio – buon divertimento!

